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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:41
Richi написав:
Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!
у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил
где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
Востаннє редагувалось odessit2007
в Вів 01 вер, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:43
Lion+ написав:
Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.
я с этим не спорю
вопрос просто в цене актива
а дорого покупать не буду
дорого - продаю
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:56
odessit2007 написав: Lion+ написав:
Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.
я с этим не спорю
вопрос просто в цене актива
а дорого покупать не буду
дорого - продаю
Что значит дорого и как вы это определяете? Если фонда выросла в десятки раз за несколько лет, это не дорого? А все познается в сравнении. В 2005-м тоже, многие считали, что золото по 500 - это дорого после того как было 250 и что в итоге? Доллары печатаются все быстрей. Тут ключевой вопрос, в чем оценивать. Если оценивать в зимбабвийском долларе, то насколько будет дорого?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:57
odessit2007 написав:
у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил
где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
Так если вы в долгах, то вашу недвижимость арестуют и пустят с молотка!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12
odessit2007 написав: Richi написав:
Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!
у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил
где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:08
Richi написав:
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:18
odessit2007 написав: Richi написав:
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото
А купленное по 33 серебро сдали вдвое дешевле?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:11
odessit2007 написав: Richi написав:
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото
Т.е. однозначно недвижимость будет дорожать, а золото падать? Ок, интересно будет вспомнить через год и сопоставить.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:02
Richi написав: odessit2007 написав: Richi написав:
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото
Т.е. однозначно недвижимость будет дорожать, а золото падать? Ок, интересно будет вспомнить через год и сопоставить.
что значит однозначно недвижимость будет дорожать?
я такого не писал
халупы в центре и остальное неликвидное дерьмо в спальниках дорожать ближайший год естественно не будут
золото само по себе не генерирует прибыль
хочу параллельно пассивный доход
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:07
odessit2007 написав: Richi написав:
Т.е. однозначно недвижимость будет дорожать, а золото падать? Ок, интересно будет вспомнить через год и сопоставить.
что значит однозначно недвижимость будет дорожать?
я такого не писал
халупы в центре и остальное неликвидное дерьмо в спальниках дорожать ближайший год естественно не будут
золото само по себе не генерирует прибыль
хочу параллельно пассивный доход
Такого не помню, чтобы недвижимость на окраинах падала, а в центре росла или в Одессе падала, а в Киеве росла. Если рост, то он везде, но с разной скоростью, как и падение. Когда деньги попадают в систему то они растекаются везде, но по разному
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