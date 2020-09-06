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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2197219821992200
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Такого не помню, чтобы недвижимость на окраинах падала, а в центре росла или в Одессе падала, а в Киеве росла. Если рост, то он везде, но с разной скоростью, как и падение. Когда деньги попадают в систему то они растекаются везде, но по разному

при всем уважении я не могу тут все описывать что я делаю и почему
да и не касается это вопроса ветки
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

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Металлы вниз
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:21

  odessit2007 написав:
  Richi написав:Такого не помню, чтобы недвижимость на окраинах падала, а в центре росла или в Одессе падала, а в Киеве росла. Если рост, то он везде, но с разной скоростью, как и падение. Когда деньги попадают в систему то они растекаются везде, но по разному

при всем уважении я не могу тут все описывать что я делаю и почему
да и не касается это вопроса ветки

От чего же? Золото это не панацея, а только для диверсификации портфеля. Для того чтобы понять какую часть оставлять - надо сравнить с остальными активами и взвесить риски. С золотом я готов брать на себя риски падения цены, а с недвижимостью нет, т.к. долго и тяжело выходить + вижу бОльшие риски на снижение, если речь о нашей недвижимости.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:С золотом я готов брать на себя риски падения цены, а с недвижимостью нет, т.к. долго и тяжело выходить + вижу бОльшие риски на снижение, если речь о нашей недвижимости

не готов я держать в золоте 40-50к

вчера копался в старых бумагах :mrgreen:
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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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  #<1 ... 2197219821992200
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