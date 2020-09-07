при всем уважении я не могу тут все описывать что я делаю и почему
да и не касается это вопроса ветки
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:09
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
при всем уважении я не могу тут все описывать что я делаю и почему
да и не касается это вопроса ветки
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:50
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:21
От чего же? Золото это не панацея, а только для диверсификации портфеля. Для того чтобы понять какую часть оставлять - надо сравнить с остальными активами и взвесить риски. С золотом я готов брать на себя риски падения цены, а с недвижимостью нет, т.к. долго и тяжело выходить + вижу бОльшие риски на снижение, если речь о нашей недвижимости.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
не готов я держать в золоте 40-50к
вчера копался в старых бумагах
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09
Какая разница 40 или 400? Вопрос в том какая это часть Вашего портфеля. Если 40 - 25% портфеля, да и Бог с ней. В эти смутные времена, я начинаю сомневаться, а не мало ли 25% держать в золоте?!
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах)
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
для ваших целей думаю норм
у меня было больше
но то была спекуляция
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:16
alex2013a90
Смотри соотношение покупка продажа, маржу. Ну и все деньги тоже не вкладывай. Металл это может и надолго застрять и упасть может.
Напомню не так давно был около 1000 сейчас почти 2000$.
Если гиперинфляции доллара не будет и Фрс сохранится, то обвала сильного в разы не произойдет.
Продать будет проще крупные слитки от 100 гр и выше. Ибо в кризис бедным не до слитков,а для богатых 10 грамм не так интересно.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:31
на 100 грамм пока не заработал. Думал 50 грамм для дополнительной диверсификации к зеленому и евро
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:48
alex2013a90
50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.
Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.
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