Додано: Вів 08 вер, 2020 08:38

Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах)

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