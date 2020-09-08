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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2198219922002201 Додано: Вів 08 вер, 2020 16:29 xsh написав: alex2013a90

50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.

Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото. 50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.

Это если есть еще куда припарковать - акции там, недвига, а если выбор бумага или золото, то соотношение должно быть такое - в обычные времена 70-80% золото, 20-30 серебро, в такие как вот в последние годы серебро было недооценено, можно серебро и больше. Доллару я бы не доверил сейчас ни гроша, как и другим фиатным валютам - сейчас действуют своп-линии и если обесценивается одна, за ней следуют и другие. Это если есть еще куда припарковать - акции там, недвига, а если выбор бумага или золото, то соотношение должно быть такое - в обычные времена 70-80% золото, 20-30 серебро, в такие как вот в последние годы серебро было недооценено, можно серебро и больше. Доллару я бы не доверил сейчас ни гроша, как и другим фиатным валютам - сейчас действуют своп-линии и если обесценивается одна, за ней следуют и другие. hxbbgaf Повідомлень: 21730 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1568 раз. Подякували: 2252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 16:51 hxbbgaf

Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного )

Сейчас вот так:

депозиты в $ - 40%

депозиты в ua - 30%

криптобиржа - 1%

$ годовой резерв если потеряю работу - 9%

свободные $ - 20% Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немногоСейчас вот так:депозиты в $ - 40%депозиты в ua - 30%криптобиржа - 1%$ годовой резерв если потеряю работу - 9%свободные $ - 20% Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ alex2013a90

Повідомлень: 169 З нами з: 19.04.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 19:01 alex2013a90 написав: hxbbgaf

Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного )

Сейчас вот так:

депозиты в $ - 40%

депозиты в ua - 30%

криптобиржа - 1%

$ годовой резерв если потеряю работу - 9%

свободные $ - 20% Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немногоСейчас вот так:депозиты в $ - 40%депозиты в ua - 30%криптобиржа - 1%$ годовой резерв если потеряю работу - 9%свободные $ - 20%

Наоборот, есть смысл, если не знаете, куда вложить. Заработать - не то время, но сохранить удастся, а вот в бумаге - ой ли. Наоборот, есть смысл, если не знаете, куда вложить. Заработать - не то время, но сохранить удастся, а вот в бумаге - ой ли. hxbbgaf Повідомлень: 21730 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1568 раз. Подякували: 2252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51 odessit2007 написав: Richi написав: а не мало ли 25% держать в золоте?! а не мало ли 25% держать в золоте?!

для ваших целей думаю норм

у меня было больше

но то была спекуляция для ваших целей думаю норму меня было большено то была спекуляция

Хорошая тема. В этом и вопрос: что не продали всё что более 25%, а остальное не оставили? Хорошая тема. В этом и вопрос: что не продали всё что более 25%, а остальное не оставили? Richi Повідомлень: 1604 З нами з: 25.09.08 Подякував: 691 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52 alex2013a90 написав: Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах) Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах)

Вам? Не надо оно вообще. Вам? Не надо оно вообще. Richi Повідомлень: 1604 З нами з: 25.09.08 Подякував: 691 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56 alex2013a90 написав: Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного )

Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного

Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор. Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор. Richi Повідомлень: 1604 З нами з: 25.09.08 Подякував: 691 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2198219922002201 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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