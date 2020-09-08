RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:29

  xsh написав:alex2013a90
50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.
Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.

Это если есть еще куда припарковать - акции там, недвига, а если выбор бумага или золото, то соотношение должно быть такое - в обычные времена 70-80% золото, 20-30 серебро, в такие как вот в последние годы серебро было недооценено, можно серебро и больше. Доллару я бы не доверил сейчас ни гроша, как и другим фиатным валютам - сейчас действуют своп-линии и если обесценивается одна, за ней следуют и другие.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21730
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:51

hxbbgaf
Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного :))
Сейчас вот так:
депозиты в $ - 40%
депозиты в ua - 30%
криптобиржа - 1%
$ годовой резерв если потеряю работу - 9%
свободные $ - 20%
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 19.04.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:01

  alex2013a90 написав:hxbbgaf
Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного :))
Сейчас вот так:
депозиты в $ - 40%
депозиты в ua - 30%
криптобиржа - 1%
$ годовой резерв если потеряю работу - 9%
свободные $ - 20%

Наоборот, есть смысл, если не знаете, куда вложить. Заработать - не то время, но сохранить удастся, а вот в бумаге - ой ли.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21730
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1568 раз.
Подякували: 2252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

  odessit2007 написав:
  Richi написав:а не мало ли 25% держать в золоте?!

для ваших целей думаю норм
у меня было больше
но то была спекуляция

Хорошая тема. В этом и вопрос: что не продали всё что более 25%, а остальное не оставили?
Richi
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 25.09.08
Подякував: 691 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52

  alex2013a90 написав:Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах)

Вам? Не надо оно вообще.
Richi
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 25.09.08
Подякував: 691 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56

  alex2013a90 написав:Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного :))

Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор.
Richi
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 25.09.08
Подякував: 691 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2198219922002201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.