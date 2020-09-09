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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:29
xsh написав:alex2013a90
50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.
Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.
Это если есть еще куда припарковать - акции там, недвига, а если выбор бумага или золото, то соотношение должно быть такое - в обычные времена 70-80% золото, 20-30 серебро, в такие как вот в последние годы серебро было недооценено, можно серебро и больше. Доллару я бы не доверил сейчас ни гроша, как и другим фиатным валютам - сейчас действуют своп-линии и если обесценивается одна, за ней следуют и другие.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:51
hxbbgaf
Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного
)
Сейчас вот так:
депозиты в $ - 40%
депозиты в ua - 30%
криптобиржа - 1%
$ годовой резерв если потеряю работу - 9%
свободные $ - 20%
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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alex2013a90
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Додано: Вів 08 вер, 2020 19:01
alex2013a90 написав:hxbbgaf
Акций нет. Недвига (только та где сам живу т.е. пасив). Есть только депозиты (грн и $) и $ под подушкой и немного высоко рисковых инвестиций в пирамидос qubittech в биткоине. Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного
)
Сейчас вот так:
депозиты в $ - 40%
депозиты в ua - 30%
криптобиржа - 1%
$ годовой резерв если потеряю работу - 9%
свободные $ - 20%
Наоборот, есть смысл, если не знаете, куда вложить. Заработать - не то время, но сохранить удастся, а вот в бумаге - ой ли.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
odessit2007 написав: Richi написав:
а не мало ли 25% держать в золоте?!
для ваших целей думаю норм
у меня было больше
но то была спекуляция
Хорошая тема. В этом и вопрос: что не продали всё что более 25%, а остальное не оставили?
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52
alex2013a90 написав:
Подскажите новичку. Стоит ли сейчас покупать золото, если да, то какого веса (задумываюсь об 50 граммах)
Вам? Не надо оно вообще.
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Richi
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56
alex2013a90 написав:
Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного
)
Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор.
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Richi
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:00
Richi написав: alex2013a90 написав:
Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного
)
Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор.
Золото - это сохранение. Трата - это скорей держать в долларе, только тратите не вы, а американские негры ваши деньги, которым раздают такие же красивые баксы с печатного станка просто так. Я не расист, но то, что они там творят, это беспредел. Еще одна причина сливать бакс и тарить драг. металлы.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:30
hxbbgaf написав: Richi написав: alex2013a90 написав:
Как я понимаю смысла в моем варианте покупать эту железяку особого нет? Куда тогда можно пристроить 8к $ Цель - подзаработать немного деньжат ничего не делая (а может и не немного
)
Вот ничего и не делайте. Иногда самое сложное - держаться, чтобы не потратить. Вот сейчас, исходя из Вашего расклада - это пожалуй самый удачный выбор.
Золото - это сохранение. Трата - это скорей держать в долларе, только тратите не вы, а американские негры ваши деньги, которым раздают такие же красивые баксы с печатного станка просто так. Я не расист, но то, что они там творят, это беспредел. Еще одна причина сливать бакс и тарить драг. металлы.
Какое сохранение? Какая трата? У человека 8 т. Завтра его квартиру затопят, с работы уволят, родному человеку надо будет сделать операцию и эти 8 т. улетят за неделю, как с куста. Ну купит золото - оно просядет на 10% в моменте, а в этот момент понадобятся деньги и человек потеряет 800$. Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:20
Richi написав:
Какое сохранение? Какая трата? У человека 8 т. Завтра его квартиру затопят, с работы уволят, родному человеку надо будет сделать операцию и эти 8 т. улетят за неделю, как с куста. Ну купит золото - оно просядет на 10% в моменте, а в этот момент понадобятся деньги и человек потеряет 800$. Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!
8000 баксов - это уже что-то (пока). Как раз таки баксов 500 можно оставить, а 7500 - в серебро и золото. Чтоб не кусать локти потом за бесцельно просра..ую американскими неграми нажитую непосильным трудом заначку. А ждать черного дня - плохая тактика. Больше вероятность, что он в ближайшее время не наступит, а если даже и наступит, золото всегда можно продать. Но скорей всего эти 8 штук проваляются и обесценятся, если их никуда не вложить.
Какая-то странная логика - если золото подешевеет, то это потеря, а если доллар подешевеет, а золото вырастет, и при этом сидеть в долларе и не купить золото, то это не потеря. Все дело в неверно выбранном мериле ценности. Доллар больше им не является. Это просто бумажка, валюта страны банкрота, ждать сохранения ценности от которой - это что ждать с моря погоды.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 09:26
Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня
p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к. Не поминайте лихом
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