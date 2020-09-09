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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:19
alex2013a90 написав:
Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня
p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к и не позориться тут со своими 8к. Не поминайте лихом
Как говорил один известный человек: как бы понятно вы не говорили обязательно найдётся человек, который вас не правильно поймет(с)
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Richi
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