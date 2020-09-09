Lion+ написав:alex2013a90 Смотри соотношение покупка продажа, маржу. Ну и все деньги тоже не вкладывай. Металл это может и надолго застрять и упасть может. Напомню не так давно был около 1000 сейчас почти 2000$. Если гиперинфляции доллара не будет и Фрс сохранится, то обвала сильного в разы не произойдет. Продать будет проще крупные слитки от 100 гр и выше. Ибо в кризис бедным не до слитков,а для богатых 10 грамм не так интересно.
на 100 грамм пока не заработал. Думал 50 грамм для дополнительной диверсификации к зеленому и евро
При покупке металлов всегда есть шанс получить фальшивый слиток. От этого никто не застрахован. По этой причине покупаю некрупные слитки 10-20грамм. Проблем с реализацией не было НИКОГДА. После покупки обязательная проверка. Сомнительные слитки подлереализуются в первую очередь. Кроме того при сдаче мелких слитков требования работников банка куда меньше.
alex2013a90 написав:Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к и не позориться тут со своими 8к. Не поминайте лихом
А вот это Вы напрасно. Нет никакого позора в том, что-бы распорядиться заработанными деньгами. И не имеет значения сколько у Вас денег. Это Ваше дело. Я не буду Вам советовать что и как покупать. Это Ваш выбор. Добавлю только то, что сейчас время перемен, кризиса. В такие времена покупать металл поздно. Металл - это тихая гавань. Туда нужно заходить когда нет паники. Когда тишина. Тогда большие шансы преобрести его по доступной цене. Я-бы сегодня металл не покупал.
alex2013a90 написав:Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к и не позориться тут со своими 8к. Не поминайте лихом
Как говорил один известный человек: как бы понятно вы не говорили обязательно найдётся человек, который вас не правильно поймет(с)
Richi написав:Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!
Вы пишите грамотные тексты и являетесь состоятельным человеком (судя по постам), но скромность всё таки украшает человека. Лично для меня это тоже очень даже приличные деньги, заработать которые честным трудом, не так то просто в наше время. Тут люди разные бывают, не всем судьба фартовая.