Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:02

Чукча2 написав: Richi написав: Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?! Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!



Вы пишите грамотные тексты и являетесь состоятельным человеком (судя по постам), но скромность всё таки украшает человека. Лично для меня это тоже очень даже приличные деньги, заработать которые честным трудом, не так то просто в наше время.

Тут люди разные бывают, не всем судьба фартовая.



Deutsche Bank объявил о конце глобализации.

https://korrespondent.net/world/4272670 ... balyzatsyy Вы пишите грамотные тексты и являетесь состоятельным человеком (судя по постам), но скромность всё таки украшает человека. Лично для меня это тоже очень даже приличные деньги, заработать которые честным трудом, не так то просто в наше время.Тут люди разные бывают, не всем судьба фартовая.Deutsche Bank объявил о конце глобализации.

Я не являюсь состоятельным человеком (просто, поверьте на слово). Деньги разрабатываешь, когда несёшь риски и ответственность. При этом, потери и неудачи неминуемы и начинаешь к этому относится философски - сегодня потерял, завтра заработал = в итоге профит, а значит всё не так плохо + полученный опыт, который позволит в дальнейшем меньше совершать ошибок. Или Вы считаете, что я родился с серебряной ложкой во рту?Судя по вопросу, человек начал зарабатывать первые деньги, ему ещё нет и 30 (просит совета у посторонних, т.к. мало своего опыта) и пытается диверсифицироваться, чтобы внести в свою жизнь стабильность. Золото может стоять годами на месте или провалиться и лежать там 10 лет (посмотрите на график). Это не то, что надо покупать на первые свободные деньги (лично моё мнение). Если у Вас 10-20% в золото и оно просело на 10%, то даже в случае необходимости его продать потери составят 2-3% вашего капитала, что Вы без особой печали переживёте. Здесь же, как я понял, есть 8000 и желание заработать. Я лишь высказал своё мнение, что в таком положении - это не лучший инструмент для заработка. Например, я покупал на свободные деньги, как страховку и готов вообще никогда не продавать. Мы же не отказывается от страховки если чувствуем себя хорошо?Когда есть где жить, есть НЗ, все тылы прикрыты и появились свободные деньги, тебе 30 и до пенсии далеко - самое время набираться опыта и рисковать, а не хомячить. Чем больше хомячишь, тем больше страх потерь и скованность в действиях.(мои наблюдения)P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.