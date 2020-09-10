Lion+ написав:alex2013a90 Смотри соотношение покупка продажа, маржу. Ну и все деньги тоже не вкладывай. Металл это может и надолго застрять и упасть может. Напомню не так давно был около 1000 сейчас почти 2000$. Если гиперинфляции доллара не будет и Фрс сохранится, то обвала сильного в разы не произойдет. Продать будет проще крупные слитки от 100 гр и выше. Ибо в кризис бедным не до слитков,а для богатых 10 грамм не так интересно.
на 100 грамм пока не заработал. Думал 50 грамм для дополнительной диверсификации к зеленому и евро
При покупке металлов всегда есть шанс получить фальшивый слиток. От этого никто не застрахован. По этой причине покупаю некрупные слитки 10-20грамм. Проблем с реализацией не было НИКОГДА. После покупки обязательная проверка. Сомнительные слитки подлереализуются в первую очередь. Кроме того при сдаче мелких слитков требования работников банка куда меньше.
alex2013a90 написав:Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к и не позориться тут со своими 8к. Не поминайте лихом
А вот это Вы напрасно. Нет никакого позора в том, что-бы распорядиться заработанными деньгами. И не имеет значения сколько у Вас денег. Это Ваше дело. Я не буду Вам советовать что и как покупать. Это Ваш выбор. Добавлю только то, что сейчас время перемен, кризиса. В такие времена покупать металл поздно. Металл - это тихая гавань. Туда нужно заходить когда нет паники. Когда тишина. Тогда большие шансы преобрести его по доступной цене. Я-бы сегодня металл не покупал.
alex2013a90 написав:Спасибо за подсказки. Почувствовал себя нищебродом, как я понял у Richy 8к вечнозеленых это один поход в бар, рантье 80 уровня p.s Не на последние деньги беру. На непредвиденку или потерю работы если что имеется. Иду ебо...шить на работе. Зайду когда удвою до 16к и не позориться тут со своими 8к. Не поминайте лихом
Как говорил один известный человек: как бы понятно вы не говорили обязательно найдётся человек, который вас не правильно поймет(с)
Richi написав:Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!
Вы пишите грамотные тексты и являетесь состоятельным человеком (судя по постам), но скромность всё таки украшает человека. Лично для меня это тоже очень даже приличные деньги, заработать которые честным трудом, не так то просто в наше время. Тут люди разные бывают, не всем судьба фартовая.
Richi написав:Можете представить, что для него 800$ если он призывает советчиков относительно вложения 8000?!
Вы пишите грамотные тексты и являетесь состоятельным человеком (судя по постам), но скромность всё таки украшает человека. Лично для меня это тоже очень даже приличные деньги, заработать которые честным трудом, не так то просто в наше время. Тут люди разные бывают, не всем судьба фартовая.
Я не являюсь состоятельным человеком (просто, поверьте на слово). Деньги разрабатываешь, когда несёшь риски и ответственность. При этом, потери и неудачи неминуемы и начинаешь к этому относится философски - сегодня потерял, завтра заработал = в итоге профит, а значит всё не так плохо + полученный опыт, который позволит в дальнейшем меньше совершать ошибок. Или Вы считаете, что я родился с серебряной ложкой во рту? Судя по вопросу, человек начал зарабатывать первые деньги, ему ещё нет и 30 (просит совета у посторонних, т.к. мало своего опыта) и пытается диверсифицироваться, чтобы внести в свою жизнь стабильность. Золото может стоять годами на месте или провалиться и лежать там 10 лет (посмотрите на график). Это не то, что надо покупать на первые свободные деньги (лично моё мнение). Если у Вас 10-20% в золото и оно просело на 10%, то даже в случае необходимости его продать потери составят 2-3% вашего капитала, что Вы без особой печали переживёте. Здесь же, как я понял, есть 8000 и желание заработать. Я лишь высказал своё мнение, что в таком положении - это не лучший инструмент для заработка. Например, я покупал на свободные деньги, как страховку и готов вообще никогда не продавать. Мы же не отказывается от страховки если чувствуем себя хорошо? Когда есть где жить, есть НЗ, все тылы прикрыты и появились свободные деньги, тебе 30 и до пенсии далеко - самое время набираться опыта и рисковать, а не хомячить. Чем больше хомячишь, тем больше страх потерь и скованность в действиях.(мои наблюдения) P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.
Richi написав:P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.
Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ?
Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор? Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами. Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко.