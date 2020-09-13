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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2200220122022203 Додано: Пон 14 вер, 2020 10:49 Richi написав: prgauto2 написав: Richi написав: P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать. P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.

Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ? Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ?

Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор?

Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами.

Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко. Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор?Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами.Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко.

А как можно потерять все вложив в физическое золото?

Оно перестанет быть золотом? А как можно потерять все вложив в физическое золото?Оно перестанет быть золотом? За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1903 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 13:17 Re: Горячие новости по драгоценным металлам

https://ru.investing.com/analysis/article-200273645 Когда ФРС прекратит печатать деньги? Чукча2

Повідомлень: 1797 З нами з: 03.12.13 Подякував: 378 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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