|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:49
Richi написав: prgauto2 написав: Richi написав:
P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.
Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ?
Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор?
Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами.
Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко.
А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
:idea:
-
Lion+
-
-
- Повідомлень: 1905
- З нами з: 09.06.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:17
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:12
Lion+ Его могут украсть. От єтого никто не застрахован.
-
llex49
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 28.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|