Richi написав:

prgauto2 написав: Richi написав: P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать. P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.

Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ? Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ?

Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор?Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами.Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко.