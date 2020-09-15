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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2200220122022203
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:49

  Richi написав:
  prgauto2 написав:
  Richi написав:P.S. Впереди нас ждут сложные времена турбулентности и я бы на его месте, в данной ситуации, не тратил свободные 8000 на покупку золото, что собственно и попытался сказать.

Ну, ОК. А в чем тогда хранить эти 8000 ? Доллары, евро ?

Вы пытаетесь переложить ответственность за свой выбор?
Много лет назад, один мой знакомый, между дело пожаловался, что его не устраивают отношения с женой. Я по простоте душевно сказал: не устраивает - разведись. Через месяц он развёлся оставив её с ребёнком и ушёл в длительный запой. С тех пор я очень осторожен с советами.
Для начала Вы должны понять, что приумножение денег прямо пропорционально риску. Если бы у меня на руках было 8000 свободных денег, то я бы ничего не делал т.к. такая сумма может обеспечить страховку в период кризиса, но с ней сложно много заработать, а всё потерять - легко.

А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Когда ФРС прекратит печатать деньги?
https://ru.investing.com/analysis/article-200273645
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:12

Lion+ Его могут украсть. От єтого никто не застрахован.
llex49
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:40

  llex49 написав:Lion+ Его могут украсть. От єтого никто не застрахован.

Но с таким же успехом доллар тоже могут украсть. Один чувак рассказывал, у него знакомые хотели купить квартиру, держали дома 80 тыщ баксов, пришли с работы, а денюх нет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:33

hxbbgaf Вы спросили - я ответил.
Но это не всё. Валюту можно накопить незаметно, покупая по 100 долларов. С золотом так не получится, особенно если крупный слиток. Есть опасность, что выследят и ограбят.
llex49
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36

hxbbgaf Извиняюсь, 1 предложение для Lion+
llex49
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:54

Так крупные тоже не обязательно покупать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:16

hxbbgaf Сильно мелкие - неудобно. Некомпактно.
llex49
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:32

  Lion+ написав:А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.
Richi
 
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