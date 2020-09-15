Додано: Сер 16 вер, 2020 11:32

Lion+ написав: А как можно потерять все вложив в физическое золото?

Оно перестанет быть золотом? А как можно потерять все вложив в физическое золото?Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.