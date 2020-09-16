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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:26

  Richi написав:
  Lion+ написав:А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.

То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
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