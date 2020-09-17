|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:26
Richi написав: Lion+ написав:
А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.
То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21748
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2253 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49
hxbbgaf написав: Richi написав: Lion+ написав:
А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.
То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1610
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39
Richi написав:
А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?
Вы живете прошлым? Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты, что с того момента стало с гос. долгом...
Да и почему ориентироваться именно на эти года? Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять. А что стало с теми, кто просидел в долларе в 2000-х? Вот это прямая потеря, тут не поспоришь, потому что доллар обесценивался ко всему. А если в 2012-м кто-то купил золото по 1700 и продал в 2016-м по 1300, и это было в то время, когда квартира в Киеве стоила вдвое дешевле чем стоила в 2012-м (падение цен больше чем у золота), кг картошки стоил в гривнах столько же сколько в 2012-м (падение в долларе еще больше), зарплала в долларе тоже упала не меньше и т.д., то еще можно поспорить, потерял ли этот чувак.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21748
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2253 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|