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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2201220222032204 Додано: Чет 17 вер, 2020 00:26 Richi написав: Lion+ написав: А как можно потерять все вложив в физическое золото?

Оно перестанет быть золотом? А как можно потерять все вложив в физическое золото?Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.

Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?

Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию. А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.

То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже? То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже? hxbbgaf Повідомлень: 21750 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49 hxbbgaf написав: Richi написав: Lion+ написав: А как можно потерять все вложив в физическое золото?

Оно перестанет быть золотом? А как можно потерять все вложив в физическое золото?Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.

Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?

Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию. А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.

То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже? То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?

А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было? А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было? Richi Повідомлень: 1610 З нами з: 25.09.08 Подякував: 695 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39 Richi написав: А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было? А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?

Вы живете прошлым? Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты, что с того момента стало с гос. долгом...

Да и почему ориентироваться именно на эти года? Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять. А что стало с теми, кто просидел в долларе в 2000-х? Вот это прямая потеря, тут не поспоришь, потому что доллар обесценивался ко всему. А если в 2012-м кто-то купил золото по 1700 и продал в 2016-м по 1300, и это было в то время, когда квартира в Киеве стоила вдвое дешевле чем стоила в 2012-м (падение цен больше чем у золота), кг картошки стоил в гривнах столько же сколько в 2012-м (падение в долларе еще больше), зарплала в долларе тоже упала не меньше и т.д., то еще можно поспорить, потерял ли этот чувак. Вы живете прошлым? Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты, что с того момента стало с гос. долгом...Да и почему ориентироваться именно на эти года? Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять. А что стало с теми, кто просидел в долларе в 2000-х? Вот это прямая потеря, тут не поспоришь, потому что доллар обесценивался ко всему. А если в 2012-м кто-то купил золото по 1700 и продал в 2016-м по 1300, и это было в то время, когда квартира в Киеве стоила вдвое дешевле чем стоила в 2012-м (падение цен больше чем у золота), кг картошки стоил в гривнах столько же сколько в 2012-м (падение в долларе еще больше), зарплала в долларе тоже упала не меньше и т.д., то еще можно поспорить, потерял ли этот чувак. hxbbgaf Повідомлень: 21750 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 23:23 hxbbgaf написав: Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты... Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...

Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.

Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят

2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.

И даже больше...

2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората... Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.И даже больше...2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората... наблюдательный

Повідомлень: 3731 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 23:57 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты... Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...

Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.

Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят

2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.

И даже больше...

2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората... Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.И даже больше...2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората...

Есть риск, что перед выборами могут сбивать голыми шортами. Есть риск, что перед выборами могут сбивать голыми шортами. hxbbgaf Повідомлень: 21750 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2201220222032204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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