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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:26

  Richi написав:
  Lion+ написав:А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.

То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49

  hxbbgaf написав:
  Richi написав:
  Lion+ написав:А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?

А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.

То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?

А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39

  Richi написав:А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?

Вы живете прошлым? Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты, что с того момента стало с гос. долгом...
Да и почему ориентироваться именно на эти года? Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять. А что стало с теми, кто просидел в долларе в 2000-х? Вот это прямая потеря, тут не поспоришь, потому что доллар обесценивался ко всему. А если в 2012-м кто-то купил золото по 1700 и продал в 2016-м по 1300, и это было в то время, когда квартира в Киеве стоила вдвое дешевле чем стоила в 2012-м (падение цен больше чем у золота), кг картошки стоил в гривнах столько же сколько в 2012-м (падение в долларе еще больше), зарплала в долларе тоже упала не меньше и т.д., то еще можно поспорить, потерял ли этот чувак.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:23

  hxbbgaf написав:Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...

Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.
Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят
2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.
И даже больше...
2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:57

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...

Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.
Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят
2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.
И даже больше...
2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората...

Есть риск, что перед выборами могут сбивать голыми шортами.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2201220222032204
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