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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:26
Richi написав: Lion+ написав:
А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.
То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49
hxbbgaf написав: Richi написав: Lion+ написав:
А как можно потерять все вложив в физическое золото?
Оно перестанет быть золотом?
А зачем Вам золото? Оно не имеет никакой пользы, на него нельзя ничего купить, обменять, оно не приносит прибыли. У него только одна функция, если не считать ювелирки - сохранение. Вы всегда его можете обменять на фиатные деньги и купить то что Вам нужно - хлеб, телефон, автомобиль, яхту.
Вам что нужно в результате - золото или хлеб, телефон ...?
Поэтому я и написал, что когда человеку понадобятся фиатные деньги, чтобы приобрести что-то нужное или на решение каких-либо вопросов, то он может получить в моменте меньше чем потратил. А вот если Вы не планируете ближайшие 5-10 лет использовать эти деньги и депозит в 1,5% до вычета налогов Вас не сильно прельщает, то это инструмент который поможет побороть инфляцию.
То есть вы априори считаете, что, когда понадобятся деньги, оно будет скорей дешевле чем сейчас, чем дороже?
А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?
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Richi
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39
Richi написав:
А разве с теми, кто купил в 2012, а деньги понадобились в 2014,15,16,17,18 не так было?
Вы живете прошлым? Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты, что с того момента стало с гос. долгом...
Да и почему ориентироваться именно на эти года? Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять. А что стало с теми, кто просидел в долларе в 2000-х? Вот это прямая потеря, тут не поспоришь, потому что доллар обесценивался ко всему. А если в 2012-м кто-то купил золото по 1700 и продал в 2016-м по 1300, и это было в то время, когда квартира в Киеве стоила вдвое дешевле чем стоила в 2012-м (падение цен больше чем у золота), кг картошки стоил в гривнах столько же сколько в 2012-м (падение в долларе еще больше), зарплала в долларе тоже упала не меньше и т.д., то еще можно поспорить, потерял ли этот чувак.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:23
hxbbgaf написав:
Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...
Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.
Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят
2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.
И даже больше...
2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората...
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наблюдательный
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:57
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
Посмотрите статистику, сколько с того времени было напечатано денег, какие в Америке торговые и бюджетные дефициты...
Судя по той борьбе за любовь к народу между Трампом и демократами, бюджетный дефицит США скоро опять будет увеличен.
Трамп уже согласен на дополнительные стимулы в $1,5трлн., демократы хотят
2.2 трлн. Если договорятся, и Конгресс примет окончательное решение в виде закона, то золотишко может легко переступить через $2000 за унцию.
И даже больше...
2 трлн.баксов, это вам не жалкие пакеты с гречкой для электората...
Есть риск, что перед выборами могут сбивать голыми шортами.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:35
hxbbgaf написав:
Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять
Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.
Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
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vladus17
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:29
hxbbgaf написав:
Есть риск, что перед выборами могут сбивать голыми шортами.
Это маловероятно.
Раньше это делали крупнейшие банки США, дабы показать силу амер. доллара, а сейчас это никому не нужно. Если сам Трамп открыто заявил что сильный доллар Америке не нужен, а ФРС постоянно повторяет что для них сейчас главное разогнать инфляцию, то понимающие инвесторы быстро поняли к чему всё идёт.
Даже самый ярый противник золота У.Баффетт вложился в акции канадской Barrick Gold, заплатив за них больше чем пол. миллиарда долларов.
Так что для золота дорога одна - потихоньку вверх, с небольшими перекурами...
Причин для падения у него пока нет.
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наблюдательный
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:39
vladus17 написав:
Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр., что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода.
Для того чтобы, быть таким же умным вчера, как твоя жена сегодня - нужно пройти, хотя бы 1-2 кризиса, сделать из этого выводы и далее действовать
по плану.
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Richi
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:48
Richi написав: vladus17 написав:
Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр.
, что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода.
Для того чтобы, быть таким же умным вчера, как твоя жена сегодня - нужно пройти, хотя бы 1-2 кризиса, сделать из этого выводы и далее действовать
по плану.
Двойка. Все смешалось - кони, люди... Недвигу как раз покупают, когда аппетит к риску, а золото наоборот. Аппетит к риску (в Америке) и так последние 11 лет. Но сейчас иное время - все проблемы решаются с помощью печатного станка, что расти может просто тупо все, а обесцениваться - бакс.
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hxbbgaf
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