hxbbgaf написав:Richi написав:
Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр., что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода.
Для того чтобы, быть таким же умным вчера, как твоя жена сегодня - нужно пройти, хотя бы 1-2 кризиса, сделать из этого выводы и далее действовать по плану.
Двойка. Все смешалось - кони, люди... Недвигу как раз покупают, когда аппетит к риску, а золото наоборот. Аппетит к риску (в Америке) и так последние 11 лет. Но сейчас иное время - все проблемы решаются с помощью печатного станка, что расти может просто тупо все, а обесцениваться - бакс.
Вы свой поучительный тон оставьте для своих детей. Чтобы покупать квартиры, нужен не аппетит к риску, а деньги. Деньги люди зарабатывают, когда начинает работать экономика и начинают их тратить на крупные покупки в конце цикла, когда заработают.
Относительно печатного станка, то признаться, Вы уже изрядно достали этой ***** и даже обсуждать не хочу. Вы как чукча - что вижу то пою, только Вы - что слышу ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи. Но это гасится низкой оборачиваемостью денежной массы. Остальные деньги могут зайти только через кредитование, но банки не готовы на себя брать эти риски даже получая условно бесплатные деньги т.к. понимают, что впереди сложные времена и начнётся кризис неплатежей и банкротство.