vladus17 написав:Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр., что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода. Для того чтобы, быть таким же умным вчера, как твоя жена сегодня - нужно пройти, хотя бы 1-2 кризиса, сделать из этого выводы и далее действовать по плану.
Двойка. Все смешалось - кони, люди... Недвигу как раз покупают, когда аппетит к риску, а золото наоборот. Аппетит к риску (в Америке) и так последние 11 лет. Но сейчас иное время - все проблемы решаются с помощью печатного станка, что расти может просто тупо все, а обесцениваться - бакс.
Вы свой поучительный тон оставьте для своих детей. Чтобы покупать квартиры, нужен не аппетит к риску, а деньги. Деньги люди зарабатывают, когда начинает работать экономика и начинают их тратить на крупные покупки в конце цикла, когда заработают. Относительно печатного станка, то признаться, Вы уже изрядно достали этой ***** и даже обсуждать не хочу. Вы как чукча - что вижу то пою, только Вы - что слышу ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи. Но это гасится низкой оборачиваемостью денежной массы. Остальные деньги могут зайти только через кредитование, но банки не готовы на себя брать эти риски даже получая условно бесплатные деньги т.к. понимают, что впереди сложные времена и начнётся кризис неплатежей и банкротство.
Richi написав:... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи.
А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование? Многие считают инфляцию только глядя на ценники в магазинах. А другие товары и услуги не видят. А ведь акции предприятий такой же товар как и остальные. И какая сейчас там инфляция? Особенно в хай-теке? Там инфляционный навес уже запредельный. И куда пойдут деньги в случае обвала и распродажи акций? Кто-то их потеряет. Кто-то решит пересидеть в кеше. А кто-то решит с горя потратить на виски...
Деньги ФРС никуда не исчезают бесследно. Они уже запущены и крутятся в системе,и изымать обратно их уже никто не будет. В конечном итоге значительная их часть попадёт на потребительский рынок.
Если нельзя потрогать руками, то это ещё ни о чём не говорит. Google, Microsoft, Amazon и прочие фейсбуки высасывают деньги со всего мира и приносят огромную прибыль США в виде налогов. Это эдакие монстры, которые прочно обосновались на мировом рынке и будут там ещё очень долго. Иное дело что их цена сильно завышена, и в любой момент их капитализация может упасть на 30%, а то и больше. Поэтому ФРС и поддерживает их на плаву. Если кормёжка прекратится, то у них жирок быстро закончится, и соответственно упадут налоговые поступления. Там вариантов нет. Раковую опухоль никто резать не хочет, поэтому мир медленно, но уверенно, идёт в тупик. То есть в состояние повышенной инфляции, при которой можно поправить дела с огромными долгами за счёт населения...