hxbbgaf написав: Richi написав: vladus17 написав: Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)

Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр., что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода.

Это называется - экономический цикл + человеческая природа. Когда проходит фаза кризиса, то люди выходят из шока. Далее появляется аппетит к риску и возможность заработать, т.к. начинает работать экономика. В конце цикла - праздник, т.к. все заработали денег и покупают айфоны, машины и пр. При приближении опасности (очередного кризиса), в мозгу срабатывают нейронные связи, которые были сформированы во время прошлого кризиса и наступает период страха. Неизвестность вселяет страх и неопределённость. Чтобы убрать эту ``боль`` надо убрать факторы (неопределённость). Народ начинает покупать недвижимость, золото и пр., что может по его мнению обеспечить прохождение предстоящего сложного экономического периода.

Для того чтобы, быть таким же умным вчера, как твоя жена сегодня - нужно пройти, хотя бы 1-2 кризиса, сделать из этого выводы и далее действовать по плану.

Двойка. Все смешалось - кони, люди... Недвигу как раз покупают, когда аппетит к риску, а золото наоборот. Аппетит к риску (в Америке) и так последние 11 лет. Но сейчас иное время - все проблемы решаются с помощью печатного станка, что расти может просто тупо все, а обесцениваться - бакс. Двойка. Все смешалось - кони, люди... Недвигу как раз покупают, когда аппетит к риску, а золото наоборот. Аппетит к риску (в Америке) и так последние 11 лет. Но сейчас иное время - все проблемы решаются с помощью печатного станка, что расти может просто тупо все, а обесцениваться - бакс.

Вы свой поучительный тон оставьте для своих детей. Чтобы покупать квартиры, нужен не аппетит к риску, а деньги. Деньги люди зарабатывают, когда начинает работать экономика и начинают их тратить на крупные покупки в конце цикла, когда заработают.

Вы свой поучительный тон оставьте для своих детей. Чтобы покупать квартиры, нужен не аппетит к риску, а деньги. Деньги люди зарабатывают, когда начинает работать экономика и начинают их тратить на крупные покупки в конце цикла, когда заработают.

Относительно печатного станка, то признаться, Вы уже изрядно достали этой ***** и даже обсуждать не хочу. Вы как чукча - что вижу то пою, только Вы - что слышу ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи. Но это гасится низкой оборачиваемостью денежной массы. Остальные деньги могут зайти только через кредитование, но банки не готовы на себя брать эти риски даже получая условно бесплатные деньги т.к. понимают, что впереди сложные времена и начнётся кризис неплатежей и банкротство.

Richi написав: ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи.

А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование?

Многие считают инфляцию только глядя на ценники в магазинах.

А другие товары и услуги не видят. А ведь акции предприятий такой же товар

как и остальные. И какая сейчас там инфляция? Особенно в хай-теке?

Там инфляционный навес уже запредельный. И куда пойдут деньги в случае

обвала и распродажи акций? Кто-то их потеряет. Кто-то решит пересидеть в кеше.

А кто-то решит с горя потратить на виски...



Деньги ФРС никуда не исчезают бесследно. Они уже запущены и крутятся в системе,и изымать обратно их уже никто не будет.

А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование?
Многие считают инфляцию только глядя на ценники в магазинах.
А другие товары и услуги не видят. А ведь акции предприятий такой же товар
как и остальные. И какая сейчас там инфляция? Особенно в хай-теке?
Там инфляционный навес уже запредельный. И куда пойдут деньги в случае
обвала и распродажи акций? Кто-то их потеряет. Кто-то решит пересидеть в кеше.
А кто-то решит с горя потратить на виски...

Деньги ФРС никуда не исчезают бесследно. Они уже запущены и крутятся в системе,и изымать обратно их уже никто не будет.
В конечном итоге значительная их часть попадёт на потребительский рынок.

наблюдательный

Повідомлень: 3735 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:26 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование? А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование?



Так и есть, судя по новостям...



Bank of America: в S&P 500 не осталось почти ничего, что можно потрогать руками.

http://www.profinance.ru/news/2020/09/1 ... ukami.html Так и есть, судя по новостям...Bank of America: в S&P 500 не осталось почти ничего, что можно потрогать руками. Чукча2

Повідомлень: 1798 З нами з: 03.12.13 Подякував: 378 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:40 Чукча2 написав: наблюдательный написав: А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование? А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование?



Так и есть, судя по новостям...



Bank of America: в S&P 500 не осталось почти ничего, что можно потрогать руками.

http://www.profinance.ru/news/2020/09/1 ... ukami.html Так и есть, судя по новостям...Bank of America: в S&P 500 не осталось почти ничего, что можно потрогать руками.



Если нельзя потрогать руками, то это ещё ни о чём не говорит.

Google, Microsoft, Amazon и прочие фейсбуки высасывают деньги со всего мира и приносят огромную прибыль США в виде налогов. Это эдакие монстры, которые прочно обосновались на мировом рынке и будут там ещё очень долго. Иное дело что их цена сильно завышена, и в любой момент их капитализация может упасть на 30%, а то и больше.

Поэтому ФРС и поддерживает их на плаву.

Если кормёжка прекратится, то у них жирок быстро закончится, и

соответственно упадут налоговые поступления.

Там вариантов нет. Раковую опухоль никто резать не хочет, поэтому мир медленно, но уверенно, идёт в тупик.

Если нельзя потрогать руками, то это ещё ни о чём не говорит.
Google, Microsoft, Amazon и прочие фейсбуки высасывают деньги со всего мира и приносят огромную прибыль США в виде налогов. Это эдакие монстры, которые прочно обосновались на мировом рынке и будут там ещё очень долго. Иное дело что их цена сильно завышена, и в любой момент их капитализация может упасть на 30%, а то и больше.
Поэтому ФРС и поддерживает их на плаву.
Если кормёжка прекратится, то у них жирок быстро закончится, и
соответственно упадут налоговые поступления.
Там вариантов нет. Раковую опухоль никто резать не хочет, поэтому мир медленно, но уверенно, идёт в тупик.
Тоесть в состояние повышенной инфляции, при которой можно поправить дела с огромными долгами за счёт населения...

наблюдательный

Повідомлень: 3735 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:26 наблюдательный написав: Richi написав: ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи. ... Единственные деньги, которые сейчас попадают в реальную экономику - это выплата пособий и пр. помощи.

А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование? А что, фондовый рынок США уже не реальная экономика, а какое-то потустороннее образование?

Экономика – это сумма сделок, когда покупатель отдаёт деньги или кредит продавцу в обмен на товары, услуги или финансовые активы. Сейчас, компании выкупают свои акции (buyback) на прибыль или кредитные деньги, сокращая количество акций в обороте и загоняя их цену в небеса. Где здесь экономика?

наблюдательный написав: Деньги ФРС никуда не исчезают бесследно. Они уже запущены и крутятся в системе,и изымать обратно их уже никто не будет.

В конечном итоге значительная их часть попадёт на потребительский рынок. Деньги ФРС никуда не исчезают бесследно. Они уже запущены и крутятся в системе,и изымать обратно их уже никто не будет.В конечном итоге значительная их часть попадёт на потребительский рынок.

Если мы с вами являемся клиентами Привата и я перевожу Вам деньги, то эти деньги крутятся в пределах одного банка. Но если я клиент Привата, а Вы Ощада, то деньги уже переходят в разряд расчётов между банками. Для этого существует резервирование. Эти деньги на счёте в НБУ и раз в 2-3 дня происходят сверки и взаимозачёты между банками теми деньгами. Это разные деньги и резервные деньги не попадают вот так просто на потребительский рынок.

наблюдательный написав: Если нельзя потрогать руками, то это ещё ни о чём не говорит.

Google, Microsoft, Amazon и прочие фейсбуки высасывают деньги со всего мира и приносят огромную прибыль США в виде налогов. Это эдакие монстры, которые прочно обосновались на мировом рынке и будут там ещё очень долго. Иное дело что их цена сильно завышена, и в любой момент их капитализация может упасть на 30%, а то и больше.

Поэтому ФРС и поддерживает их на плаву.

Если нельзя потрогать руками, то это ещё ни о чём не говорит.Google, Microsoft, Amazon и прочие фейсбуки высасывают деньги со всего мира и приносят огромную прибыль США в виде налогов. Это эдакие монстры, которые прочно обосновались на мировом рынке и будут там ещё очень долго. Иное дело что их цена сильно завышена, и в любой момент их капитализация может упасть на 30%, а то и больше.Поэтому ФРС и поддерживает их на плаву.

Экономика – это сумма сделок, когда покупатель отдаёт деньги или кредит продавцу в обмен на товары, услуги или финансовые активы. Сейчас, компании выкупают свои акции (buyback) на прибыль или кредитные деньги, сокращая количество акций в обороте и загоняя их цену в небеса. Где здесь экономика?

Если мы с вами являемся клиентами Привата и я перевожу Вам деньги, то эти деньги крутятся в пределах одного банка. Но если я клиент Привата, а Вы Ощада, то деньги уже переходят в разряд расчётов между банками. Для этого существует резервирование. Эти деньги на счёте в НБУ и раз в 2-3 дня происходят сверки и взаимозачёты между банками теми деньгами. Это разные деньги и резервные деньги не попадают вот так просто на потребительский рынок.

Какие налоги? На имущество, заработную плату, продажи и добавочную стоимость? Прибыль они не изымают, а тратят как раз в основном на buyback. Многие из них даже дивиденды не платят. Как увеличиваются налоговые выплаты с увеличением капитализации (стоимости акций) компании?

Richi

Ну давайте так, чтобы Вы понимали масштаб экономики и денег который в ней – сравним США с Россией (я бы сравнил с нашей, но ничего о ней не знаю т.к. просто не интересуюсь). Капитализация всех предприятий России – ГазПром, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Х5, Русал, Новотек … вообщем ВСЁ что сможете вспомнить ~ $700 млд.

Капитализация Apple – $1.5 трл. Т.е. компания из США может купить ВСЮ Россию и потом купить ещё раз у себя же, но дороже.

Компании до 10 млд. – это развивающиеся компании, типа чуть ли не кооператив в гараже. Вы представляете какой объём денег в экономике США?

Ну давайте так, чтобы Вы понимали масштаб экономики и денег который в ней – сравним США с Россией (я бы сравнил с нашей, но ничего о ней не знаю т.к. просто не интересуюсь). Капитализация всех предприятий России – ГазПром, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Х5, Русал, Новотек … вообщем ВСЁ что сможете вспомнить ~ $700 млд.
Капитализация Apple – $1.5 трл. Т.е. компания из США может купить ВСЮ Россию и потом купить ещё раз у себя же, но дороже.
Компании до 10 млд. – это развивающиеся компании, типа чуть ли не кооператив в гараже. Вы представляете какой объём денег в экономике США?
Завтра вызовут Цукерберга с суд, назначат штраф за высказывание кого-то в чей-то адрес и перекроют все затраты. Или увеличат на 0,01% какой-то корпорации на использование чего-то. 2000$ неграм – это менее заметно для их бюджета, чем для нашего выплаты по 500 грн. пенсионерам.

Richi



Если мы с вами являемся клиентами Привата и я перевожу Вам деньги, то эти деньги крутятся в пределах одного банка. Но если я клиент Привата, а Вы Ощада, то деньги уже переходят в разряд расчётов между банками. Для этого существует резервирование. Эти деньги на счёте в НБУ и раз в 2-3 дня происходят сверки и взаимозачёты между банками теми деньгами. Это разные деньги и резервные деньги не попадают вот так просто на потребительский рынок.



Какие налоги? На имущество, заработную плату, продажи и добавочную стоимость? Прибыль они не изымают, а тратят как раз в основном на buyback. Многие из них даже дивиденды не платят. Как увеличиваются налоговые выплаты с увеличением капитализации (стоимости акций) компании? Экономика – это сумма сделок, когда покупатель отдаёт деньги или кредит продавцу в обмен на товары, услуги или финансовые активы. Сейчас, компании выкупают свои акции (buyback) на прибыль или кредитные деньги, сокращая количество акций в обороте и загоняя их цену в небеса.Если мы с вами являемся клиентами Привата и я перевожу Вам деньги, то эти деньги крутятся в пределах одного банка. Но если я клиент Привата, а Вы Ощада, то деньги уже переходят в разряд расчётов между банками. Для этого существует резервирование. Эти деньги на счёте в НБУ и раз в 2-3 дня происходят сверки и взаимозачёты между банками теми деньгами. Это разные деньги и резервные деньги не попадают вот так просто на потребительский рынок.Какие налоги? На имущество, заработную плату, продажи и добавочную стоимость? Прибыль они не изымают, а тратят как раз в основном на buyback. Многие из них даже дивиденды не платят. Как увеличиваются налоговые выплаты с увеличением капитализации (стоимости акций) компании?



1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.



2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.



3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.

Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.

1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.

2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.

3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.
Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.
Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.

наблюдательный

Повідомлень: 3735 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:36 Richi написав: hxbbgaf написав: Каждому негру по 2 штуки баксов просто так и вы говорите, это мало? Это начало конца денежной единицы! Каждому негру по 2 штуки баксов просто так и вы говорите, это мало? Это начало конца денежной единицы!

Ну давайте так, чтобы Вы понимали масштаб экономики и денег который в ней – сравним США с Россией (я бы сравнил с нашей, но ничего о ней не знаю т.к. просто не интересуюсь). Капитализация всех предприятий России – ГазПром, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Х5, Русал, Новотек … вообщем ВСЁ что сможете вспомнить ~ $700 млд.

Капитализация Apple – $1.5 трл. Т.е. компания из США может купить ВСЮ Россию и потом купить ещё раз у себя же, но дороже.

Компании до 10 млд. – это развивающиеся компании, типа чуть ли не кооператив в гараже. Вы представляете какой объём денег в экономике США?

Ну давайте так, чтобы Вы понимали масштаб экономики и денег который в ней – сравним США с Россией (я бы сравнил с нашей, но ничего о ней не знаю т.к. просто не интересуюсь). Капитализация всех предприятий России – ГазПром, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Х5, Русал, Новотек … вообщем ВСЁ что сможете вспомнить ~ $700 млд.
Капитализация Apple – $1.5 трл. Т.е. компания из США может купить ВСЮ Россию и потом купить ещё раз у себя же, но дороже.
Компании до 10 млд. – это развивающиеся компании, типа чуть ли не кооператив в гараже. Вы представляете какой объём денег в экономике США?
Завтра вызовут Цукерберга с суд, назначат штраф за высказывание кого-то в чей-то адрес и перекроют все затраты. Или увеличат на 0,01% какой-то корпорации на использование чего-то. 2000$ неграм – это менее заметно для их бюджета, чем для нашего выплаты по 500 грн. пенсионерам.

Это виртуальные деньги, их нет, поэтому равняться на них нет смысла. Пузырь. Выросшие в десятки раз за несколько лет акции, они также и рухнут в разы в считанные дни, когда придется останавливать выкуп с печатного станка из-за начинающейся гиперинфляции реальных товаров (если не будет найден другой выход вроде денежной реформы или WW-3). Счастливчики (процентов 5) успеют слить, еще меньше успеют откупить то же золото или серебро на эти деньги, но даже этих высвободившихся денег хватит для подогрева гиперка. Но это будет когда-то, а каждому негру по 2 штуки баксов в месяц на халяву уже сейчас.

hxbbgaf

https://kubkaramazoff.livejournal.com/221097.html
https://www.congress.gov/bill/116th-con ... /3571/text
(1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Все федеральные резервные банки не позднее 1 января 2021 г. должны сделать электронные кошельки доступными для всех жителей и граждан Соединенных Штатов, а также для предприятий, находящихся в Соединенных Штатах.

hxbbgaf

https://www.congress.gov/bill/116th-con ... /3571/text

