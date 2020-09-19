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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2203220422052206 Додано: Нед 20 вер, 2020 09:51 наблюдательный написав: 1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.



2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.



3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.

Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.

Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени. 1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он являетсяразвитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.

Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.

Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?

Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США

Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/

Статья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!).

Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании. Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?Где Apple платит налоги?Подробнее наСтатья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!).Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании. Richi Повідомлень: 1615 З нами з: 25.09.08 Подякував: 695 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2203220422052206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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