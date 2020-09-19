наблюдательный написав:1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.
2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.
3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.
Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.
Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.
Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.
Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?
Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США
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Статья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!).
Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании.