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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2203220422052206
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:51

  наблюдательный написав:1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.

2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.

3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.
Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.
Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.

Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.
Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?
Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США
Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/
Статья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!).
Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:26

  Richi написав:Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.
Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?

Хрень пишете вы. Потому что не понимаете простых вещей.
Банки, это только часть фин. системы. Когда ФРС вливает ликвидность в систему, выкупая, например, корпоративные облигации Боинга, то банки выступают только передаточным звеном. Повторяю вам второй раз. Деньги запущенные в систему, крутятся не только в банках, но и на счетах предприятий. И при желании их владельцев могут легко попасть на потребительский рынок, вызвав тем самым инфляцию...
И что тут для вас непонятного?
  Richi написав:Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США
Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/
Статья 2016 года, но суть не изменилась.

Не пишите чепуху, так как вы явно отстали от жизни...
Ещё в 2018г. Тимоти Д. Кук, генеральный директор Apple, заявил что прямое влияние на американскую экономику в следующие пять лет составит более 350 миллиардов долларов. Текущие темпы расходов Apple в США на 2018 год составляют 55 миллиардов долларов, После вычета налоговых платежей в размере 38 миллиардов долларов новые инвестиции в ближайшие пять лет составят примерно 37 миллиардов долларов.
Выплаты, в размере 38 миллиардов долларов, от гиганта Кремниевой долины должны стать одними из самых больших налоговых выплат.
Apple заявила, что потратит часть денег, которые она вернула в США, на 20 000 новых рабочих мест, новый университетский городок и на другие расходы.
https://www.nytimes.com/2018/01/17/tech ... -cash.html

P.S. И не подсовуйте мне статейки из непонятных источников.
Я их не читаю, и вам не советую.
Читайте лучше оригиналы, прежде чем что-то утверждать....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Это жуть ...
``Apple, которая давно откладывала уплату налогов на свои иностранные доходы и стала синонимом накопления денег за границей, в среду обнародовала планы, которые позволят вернуть подавляющую часть из 252 миллиардов долларов наличными, которые она держала за границей, и заявила, что заработает значительные инвестиции в США.``
Так Вам шашечки или ехать? Вы не на источник смотрите а на факты. Что нового сообщили в New York Times? Подтвердили что они уходят от налогов в США, НО (!) ПЛАНИРУЮТ... Прошло 2 года и как там с планами? :)
``Apple - один из нескольких транснациональных гигантов, которые убрали в своих внутренних бухгалтерских книгах в общей сложности около 3 триллионов долларов глобальной прибыли, чтобы обойти предыдущую 35-процентную ставку федерального корпоративного налога. `` - как ваш источник меняет суть ранее написанного?
Richi
 
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  #<1 ... 2203220422052206
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