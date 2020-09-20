наблюдательный написав:1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.
2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.
3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3. Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты. Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.
Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания. Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков? Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/ Статья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!). Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании.
Richi написав:Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания. Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?
Хрень пишете вы. Потому что не понимаете простых вещей. Банки, это только часть фин. системы. Когда ФРС вливает ликвидность в систему, выкупая, например, корпоративные облигации Боинга, то банки выступают только передаточным звеном. Повторяю вам второй раз. Деньги запущенные в систему, крутятся не только в банках, но и на счетах предприятий. И при желании их владельцев могут легко попасть на потребительский рынок, вызвав тем самым инфляцию... И что тут для вас непонятного?
Не пишите чепуху, так как вы явно отстали от жизни... Ещё в 2018г. Тимоти Д. Кук, генеральный директор Apple, заявил что прямое влияние на американскую экономику в следующие пять лет составит более 350 миллиардов долларов. Текущие темпы расходов Apple в США на 2018 год составляют 55 миллиардов долларов, После вычета налоговых платежей в размере 38 миллиардов долларов новые инвестиции в ближайшие пять лет составят примерно 37 миллиардов долларов. Выплаты, в размере 38 миллиардов долларов, от гиганта Кремниевой долины должны стать одними из самых больших налоговых выплат. Apple заявила, что потратит часть денег, которые она вернула в США, на 20 000 новых рабочих мест, новый университетский городок и на другие расходы. https://www.nytimes.com/2018/01/17/tech ... -cash.html
P.S. И не подсовуйте мне статейки из непонятных источников. Я их не читаю, и вам не советую. Читайте лучше оригиналы, прежде чем что-то утверждать....
Это жуть ... ``Apple, которая давно откладывала уплату налогов на свои иностранные доходы и стала синонимом накопления денег за границей, в среду обнародовала планы, которые позволят вернуть подавляющую часть из 252 миллиардов долларов наличными, которые она держала за границей, и заявила, что заработает значительные инвестиции в США.`` Так Вам шашечки или ехать? Вы не на источник смотрите а на факты. Что нового сообщили в New York Times? Подтвердили что они уходят от налогов в США, НО (!) ПЛАНИРУЮТ... Прошло 2 года и как там с планами? ``Apple - один из нескольких транснациональных гигантов, которые убрали в своих внутренних бухгалтерских книгах в общей сложности около 3 триллионов долларов глобальной прибыли, чтобы обойти предыдущую 35-процентную ставку федерального корпоративного налога. `` - как ваш источник меняет суть ранее написанного?
Richi написав:Так Вам шашечки или ехать? Вы не на источник смотрите а на факты.
Какие вам ещё нужны факты? С вашего 2016г. много чего изменилось. Трамп существенно снизил налоги для корпораций и деньги начали возвращаться в США. Налоги они уже платят, и заплатят всё что объявили. Идите на сайт налоговой службы США и смотрите там, а не ищите компромат в бульварной прессе. Там много чего напишут.
Кстати, на днях AMAZON анонсировал создание новых 100.000 рабочих мест в операционной сети о объявил лучшую в отрасли оплату труда, не менее 15 долларов в час. Только в этом месяце они открывают 100 зданий для новых центров обработки и сортировки, а с 2010 года компания Amazon напрямую создала в США более 600 000 рабочих мест в своих корпоративных офисах и на производственных площадках. Инвестировала более 350 миллиардов долларов в более чем 40 штатах, включая инфраструктуру... Вот первоисточник: https://press.aboutamazon.com/news-rele ... 0-new-full
Так что не нужно бла-бла-бла, что там никто ничего не создает и не развивает, а только воруют и выкупают байбеки....
Фондовый рынок США реальная экономика. - Почему тогда реальная прибыль компании растёт на 5-6%, а акции в 3 раза? Пофиг - увеличивают капитализацию компании, развивают экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты. - Apple не платит налоги, не строит новые заводы, не создаёт рабочие места … Пофиг – обещали платить в ближайшие 5 лет! - Прошло 2 года - выполнили свои обещания? Пофиг, посмотрите на Амазон – они создают рабочие места …
Таки давайте закроем тему. У Вас спрашивают одно – Вы отвечаете другое. Деньги могут просочится в систему … Да могут, но почему-то пока не просачиваются?