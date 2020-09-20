Додано: Нед 20 вер, 2020 15:26

Richi написав: Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.

Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?

Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?

Richi написав: Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США

Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/

Статья 2016 года, но суть не изменилась. Где Apple платит налоги?Подробнее наСтатья 2016 года, но суть не изменилась.

Хрень пишете вы. Потому что не понимаете простых вещей.Банки, это только часть фин. системы. Когда ФРС вливает ликвидность в систему, выкупая, например, корпоративные облигации Боинга, то банки выступают только передаточным звеном. Повторяю вам второй раз. Деньги запущенные в систему, крутятся не только в банках, но и на счетах предприятий. И при желании их владельцев могут легко попасть на потребительский рынок, вызвав тем самым инфляцию...И что тут для вас непонятного?Не пишите чепуху, так как вы явно отстали от жизни...Ещё в 2018г. Тимоти Д. Кук, генеральный директор Apple, заявил что прямое влияние на американскую экономику в следующие пять лет составит более 350 миллиардов долларов. Текущие темпы расходов Apple в США на 2018 год составляют 55 миллиардов долларов, После вычета налоговых платежей в размередолларов новые инвестиции в ближайшие пять лет составят примерно 37 миллиардов долларов.Выплаты, в размере 38 миллиардов долларов, от гиганта Кремниевой долины должны стать одними из самых больших налоговых выплат.Apple заявила, что потратит часть денег, которые она вернула в США, на 20 000 новых рабочих мест, новый университетский городок и на другие расходы.P.S. И не подсовуйте мне статейки из непонятных источников.Я их не читаю, и вам не советую.Читайте лучше оригиналы, прежде чем что-то утверждать....