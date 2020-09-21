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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2203220422052206
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:51

  наблюдательный написав:1.Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является неотъемлемой частью развитой рыночной экономики, и является важнейшим индикатором уровня зрелости экономического развития страны.

2.Я писал о фин.системе, а не о банках. Это разные вещи, так как деньгами пользуются все.

3. Вас почитать, так в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги. Да, фирмы buyback делают. Ну и что? Имеют право. Они ведь выкупают не все акции, а только часть. Иначе нет смысла жировать на свои. Например Apple в 2018г. уплатила налогов на сумму 38млрд, а buyback сделала только на 1/3.
Да, мутки там есть, как и везде. Но при грамотном подходе, увеличивая капитализацию компании, можно развивать экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.
Например «Тесла», которая готовит экспансию в Европу, никогда не опровергала планов планомерного расширения географии своего присутствия, отмечая, что это лишь вопрос времени.

Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.
Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?
Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США
Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/
Статья 2016 года, но суть не изменилась. Сколько Apple построили новых заводов и создали новых рабочих мест за последние 3 года? У них прибыль увеличилась на 5-6%, а стоимость акций увеличилась в 3(!) раза и buyback делают на 80 млд. (Карл! 80 ярдов!).
Если бы это была реальная экономика, то стоимость акций (компании) росла бы в соответствии с развитием и прибылью компании.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:26

  Richi написав:Наблюдательный, это реально Вы пишите? Раньше Вы такую хрень не писали или я не обращал внимания.
Каким образом финансовая система на данный момент может существовать без банков, если все операция происходят с помощью банков?

Хрень пишете вы. Потому что не понимаете простых вещей.
Банки, это только часть фин. системы. Когда ФРС вливает ликвидность в систему, выкупая, например, корпоративные облигации Боинга, то банки выступают только передаточным звеном. Повторяю вам второй раз. Деньги запущенные в систему, крутятся не только в банках, но и на счетах предприятий. И при желании их владельцев могут легко попасть на потребительский рынок, вызвав тем самым инфляцию...
И что тут для вас непонятного?
  Richi написав:Где Apple платит налоги? Apple стала крупнейшим неплательщиком налогов в США
Подробнее на https://ru.ihodl.com/investment/2016-12 ... ov-v-ssha/
Статья 2016 года, но суть не изменилась.

Не пишите чепуху, так как вы явно отстали от жизни...
Ещё в 2018г. Тимоти Д. Кук, генеральный директор Apple, заявил что прямое влияние на американскую экономику в следующие пять лет составит более 350 миллиардов долларов. Текущие темпы расходов Apple в США на 2018 год составляют 55 миллиардов долларов, После вычета налоговых платежей в размере 38 миллиардов долларов новые инвестиции в ближайшие пять лет составят примерно 37 миллиардов долларов.
Выплаты, в размере 38 миллиардов долларов, от гиганта Кремниевой долины должны стать одними из самых больших налоговых выплат.
Apple заявила, что потратит часть денег, которые она вернула в США, на 20 000 новых рабочих мест, новый университетский городок и на другие расходы.
https://www.nytimes.com/2018/01/17/tech ... -cash.html

P.S. И не подсовуйте мне статейки из непонятных источников.
Я их не читаю, и вам не советую.
Читайте лучше оригиналы, прежде чем что-то утверждать....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Это жуть ...
``Apple, которая давно откладывала уплату налогов на свои иностранные доходы и стала синонимом накопления денег за границей, в среду обнародовала планы, которые позволят вернуть подавляющую часть из 252 миллиардов долларов наличными, которые она держала за границей, и заявила, что заработает значительные инвестиции в США.``
Так Вам шашечки или ехать? Вы не на источник смотрите а на факты. Что нового сообщили в New York Times? Подтвердили что они уходят от налогов в США, НО (!) ПЛАНИРУЮТ... Прошло 2 года и как там с планами? :)
``Apple - один из нескольких транснациональных гигантов, которые убрали в своих внутренних бухгалтерских книгах в общей сложности около 3 триллионов долларов глобальной прибыли, чтобы обойти предыдущую 35-процентную ставку федерального корпоративного налога. `` - как ваш источник меняет суть ранее написанного?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:55

  Richi написав:Так Вам шашечки или ехать? Вы не на источник смотрите а на факты.

Какие вам ещё нужны факты? С вашего 2016г. много чего изменилось. Трамп существенно снизил налоги для корпораций и деньги начали возвращаться в США.
Налоги они уже платят, и заплатят всё что объявили.
Идите на сайт налоговой службы США и смотрите там, а не ищите компромат в бульварной прессе. Там много чего напишут.

Кстати, на днях AMAZON анонсировал создание новых 100.000 рабочих мест в операционной сети о объявил лучшую в отрасли оплату труда, не менее 15 долларов в час.
Только в этом месяце они открывают 100 зданий для новых центров обработки и сортировки, а с 2010 года компания Amazon напрямую создала в США более 600 000 рабочих мест в своих корпоративных офисах и на производственных площадках.
Инвестировала более 350 миллиардов долларов в более чем 40 штатах, включая инфраструктуру...
Вот первоисточник:
https://press.aboutamazon.com/news-rele ... 0-new-full

Так что не нужно бла-бла-бла, что там никто ничего не создает и не развивает, а только воруют и выкупают байбеки....

На этом предлагаю тему закрыть....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вам за одно Вы за другое.

Фондовый рынок США реальная экономика.
- Почему тогда реальная прибыль компании растёт на 5-6%, а акции в 3 раза?
Пофиг - увеличивают капитализацию компании, развивают экспансию производств, создавая новые рабочие места и увелич. налоговые выплаты.
- Apple не платит налоги, не строит новые заводы, не создаёт рабочие места …
Пофиг – обещали платить в ближайшие 5 лет!
- Прошло 2 года - выполнили свои обещания?
Пофиг, посмотрите на Амазон – они создают рабочие места …

Таки давайте закроем тему. У Вас спрашивают одно – Вы отвечаете другое.
Деньги могут просочится в систему … Да могут, но почему-то пока не просачиваются?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:19

Richi
Вот вам
"КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ APPLE".
В миллионах долларов.
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY2 ... ements.pdf
Смотрите на прибыль до резервов по налогу, резерв по налогу на прибыль, ну и чистую прибыль...
Налоги платятся не каждый мес., а в опред.период.
Поэтому под них делается резервирование.

Изучайте матчасть, и не парьте мне мозги тем, что в США не платят налоги.

******************************

И ещё. Вы заблудились в 2-х соснах. Деньги не просачиваются в систему.
Они уже давно там. Они могут просочиться на потребительский рынок.
Но это произойдёт тогда, когда их приткнуть с большей выгодой уже будет некуда. А пока казино работает, то они будут там.
До очередного обвала. Который может наступить довольно скоро...

Удачи....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:26

  Richi написав:- Почему тогда реальная прибыль компании растёт на 5-6%, а акции в 3 раза?

В обсуждении Вы употребляете термин "капитализация", но если не ошибаюсь, то без прилагательного слова. Я встречал в литературе варианты разных понятий капитализации. Например:
- Реальная капитализация. В эффективно действующем предприятии имеет место положительный финансовый результат хозяйственной деятельности. Реинвестированная часть прибыли во многом определяет стоимость предприятия и приводит к увеличению собственного капитала. Данная капитализация представляет собой естественный результат финансово-хозяйственной деятельности и является экономически объективной характеристикой.
- Маркетинговая (субъективная капитализация). Рыночная стоимость предприятия отрывается от ее реальной стоимости за счет активной маркетинговой политики и рекламной кампании. В балансе отражается ноу-хау, права на результаты интеллектуальной деятельности, оценка деловой репутации,
рыночная стоимость бренда. Как видим за счет нематериальной состовляющей баланса растет капитализация предприятия.
- Рыночная (фиктивная) капитализация при акционерной форме собственности.
Произведение рыночной цены акции и общего количества размещенных акций компании. Из-за своей непостоянности и ненадежности рыночную капитализацию не рекомендуется использовать для оценки фактической стоимости компании.
Тут упоминалась компания Apple. В августе рыночная капитализация достигла 2 трлн usd. И вот читаю, что за три недели она упала свыше, чем на 500 млрд usd.
По всей видимости акции стали виртуальным товаром на фондовом рынке и являются способом связывания долларовой массы. Ценность акций перестала определятся исключительно прибыльностью предприятия, возможностью получить доход в виде части прибыли предприятия, распределяемой между акционерами.
Виртуальная ценность подразумевает, что прибыль имеет третьестепенное значение. Для инвестора в фондовый рынок определяющим моментом стал рост стоимости акций, а не возможность получения дивидендов. Главное не прибыльность предприятия, а рост курсовой стоимости его акций. Вложение денег в производство инвестором становится менее выгодным, чем вложение в пакеты акций. Фондовый рынок, основанный на оценке акций по действительной прибыльности предприятий, может связать доллар в объемах, в десятки раз меньших, чем виртуальный рынок, основанный на росте курсовой стоимости акций. ИМХО. Возможно я каким-то образом ответил на Ваш вопрос.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:17

  наблюдательный написав:Изучайте матчасть, и не парьте мне мозги тем, что в США не платят налоги.

Вы когда отвечаете, то постарайтесь не хамить или хотя бы не перекручивать вопрос.
Я написал, что увеличение стоимости акций имеет мало общего к реальной экономике в сегодняшних реалиях, т.к. капитализация компаний увеличивается не за счёт создания и увеличения материальных ценностей, производственных мощностей, а за счёт уменьшения количества акций.
Вы написали, что это приведёт к увеличению налоговые выплаты.
Информация о том, что они всячески пытаются уйти от налогов всеми возможными методами - расценена Вами, как в США уже полный коммунизм, где никто не платит налоги.
С какого хер@?!
На этом и закончили пожалуй.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:28

  наблюдательный написав:А пока казино работает, то они будут там.
До очередного обвала. Который может наступить довольно скоро...

Ну, как говорится, ещё чернила не высохли, а мини обвал уже пожаловал...
Как вещал известный вождь, то, о чем так долго говорили большевики, свершилось.... :D
Без дополнительных деньжат рынок сдох. Вернее, упал на колени...
Вот так демократы и будут прессовать Трампа.
Или соглашайся на наши условия по дополнительным стимулам в 2.2 трлн.,
или удачи тебе не видать...
Так что ждем(с)свежую монету для поддержки штанов...
Может завтра господа Пауэлл и Мнучин прояснят ситуэйшн...
наблюдательный
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