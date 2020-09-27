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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:53
xsh написав:alex2013a90
50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.
Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.
А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:16
С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:58
maxx4 написав:
С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?
Рисуют кризис ликвидности. Кому-то мало денюх. Морганы с голдманами, Безосами и Масками бедствуют.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:04
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять
Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.
Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
Имхо. Не согласен, что золото удобный или даже приемлемый инструмент для спекуляций. Конечно если закупать его на свои кровные, а не спекулировать из ЗВР. Обратите внимание на временные рамки. Осознайте алгоритм курса металла. Очень значительное время курс стоит на месте или даже падает. А рост случается редко. То есть золото может падать 1, 2, 3 года и тп. И как откупиться ? я тему вижу иначе. Для спекуляций не удобный актив, но в определенные, очень редкие моменты, конечно можно и спекульнуть - если вы близки к гениальности )).
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06
vladus17 написав:
Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)
Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было.
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