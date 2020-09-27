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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2204220522062207 Додано: Сер 23 вер, 2020 20:53 xsh написав: alex2013a90

50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.

Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото. 50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.

А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало. А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало. Понаехал

Заблокований Повідомлень: 3834 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:16 Re: Горячие новости по драгоценным металлам С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка? maxx4 Повідомлень: 5 З нами з: 24.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:58 maxx4 написав: С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка? С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?

Рисуют кризис ликвидности. Кому-то мало денюх. Морганы с голдманами, Безосами и Масками бедствуют. Рисуют кризис ликвидности. Кому-то мало денюх. Морганы с голдманами, Безосами и Масками бедствуют. hxbbgaf Повідомлень: 21776 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 20:04 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять

Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.



Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд) Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)

Имхо. Не согласен, что золото удобный или даже приемлемый инструмент для спекуляций. Конечно если закупать его на свои кровные, а не спекулировать из ЗВР. Обратите внимание на временные рамки. Осознайте алгоритм курса металла. Очень значительное время курс стоит на месте или даже падает. А рост случается редко. То есть золото может падать 1, 2, 3 года и тп. И как откупиться ? я тему вижу иначе. Для спекуляций не удобный актив, но в определенные, очень редкие моменты, конечно можно и спекульнуть - если вы близки к гениальности )). Имхо. Не согласен, что золото удобный или даже приемлемый инструмент для спекуляций. Конечно если закупать его на свои кровные, а не спекулировать из ЗВР. Обратите внимание на временные рамки. Осознайте алгоритм курса металла. Очень значительное время курс стоит на месте или даже падает. А рост случается редко. То есть золото может падать 1, 2, 3 года и тп. И как откупиться ? я тему вижу иначе. Для спекуляций не удобный актив, но в определенные, очень редкие моменты, конечно можно и спекульнуть - если вы близки к гениальности )). kalinavalera1

Повідомлень: 4932 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06 vladus17 написав: Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд) Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)

Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было. Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было. hxbbgaf Повідомлень: 21776 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1577 раз. Подякували: 2256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2204220522062207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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