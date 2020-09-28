А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:53
А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?
Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:58
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:04
Имхо. Не согласен, что золото удобный или даже приемлемый инструмент для спекуляций. Конечно если закупать его на свои кровные, а не спекулировать из ЗВР. Обратите внимание на временные рамки. Осознайте алгоритм курса металла. Очень значительное время курс стоит на месте или даже падает. А рост случается редко. То есть золото может падать 1, 2, 3 года и тп. И как откупиться ? я тему вижу иначе. Для спекуляций не удобный актив, но в определенные, очень редкие моменты, конечно можно и спекульнуть - если вы близки к гениальности )).
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06
Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было.
Додано: Вів 29 вер, 2020 04:28
А как Вы господин теоретик собрались тариться в платине???
Если в физмете ... Не знаю... Но спреды будут не детские, я так думаю... И где???
Додано: Вів 29 вер, 2020 04:48
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Его величество * наблюдательный* рассказывает что оппоненты заблудились в двух соснах, и не х@й царя за@бывать. Царь знает что делает... Холопы не имеют право ничего писать на этой ветке, только читать то что его Величество написало! А то что это величество написало .. Понятно, Золото- только рост!
Я вот не пойму, нах это величество на ходу хватает консолидированную отчетность яблока и кому-то чего-то доказывает...
Он не в металле, он не в фонде , он ни в чем( сам сказал)... Ловит выкладки и пи**!!! Хамит и поучает в том в чем сам далек ... Хобби, наверное???
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