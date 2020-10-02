swan forever
Ну господа адвокаты, запомните. Я говрю правду, и ничкего кроме правды! Не треплюсь!
Ни я начал кипишь,Наблюдательный мне расказывает что можно,а что нельзя...
До этого Ричи тоже указывал на какие-то рамки...
Я описал в красках,как я вижу, то что происходит на ветке... "Его Величество пи**" -где тут хамство??? Кого обидел прошу прощения, у меня нет короны... Я тут недавно, хочу понять почему только золото???
перебрал кучу вариантов- нет,не то!!! Не о том все...
Когда писал про фонду- так ллюди просили,что ни так ... по вашему мнению??? И там правда.
Всего лишь на всего...