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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2205220622072208
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 02:25

swan forever
Ну господа адвокаты, запомните. Я говрю правду, и ничкего кроме правды! Не треплюсь!
Ни я начал кипишь,Наблюдательный мне расказывает что можно,а что нельзя...
До этого Ричи тоже указывал на какие-то рамки...
Я описал в красках,как я вижу, то что происходит на ветке... "Его Величество пи**" -где тут хамство??? Кого обидел прошу прощения, у меня нет короны... Я тут недавно, хочу понять почему только золото???
перебрал кучу вариантов- нет,не то!!! Не о том все...
Когда писал про фонду- так ллюди просили,что ни так ... по вашему мнению??? И там правда.
Всего лишь на всего...
VitaliyN
 
Повідомлень: 195
З нами з: 05.10.17
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  #<1 ... 2205220622072208
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