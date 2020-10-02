VitaliyN написав:
Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!
При чем здесь зеркало, повороты???
Извинюсь и перед Вами...
На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.
Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.
Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.
Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.
И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.
Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.
Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.
Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.