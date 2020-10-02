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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 03 жов, 2020 02:25
swan forever
Ну господа адвокаты, запомните. Я говрю правду, и ничкего кроме правды! Не треплюсь!
Ни я начал кипишь,Наблюдательный мне расказывает что можно,а что нельзя...
До этого Ричи тоже указывал на какие-то рамки...
Я описал в красках,как я вижу, то что происходит на ветке... "Его Величество пи**" -где тут хамство??? Кого обидел прошу прощения, у меня нет короны... Я тут недавно, хочу понять почему только золото???
перебрал кучу вариантов- нет,не то!!! Не о том все...
Когда писал про фонду- так ллюди просили,что ни так ... по вашему мнению??? И там правда.
Всего лишь на всего...
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VitaliyN
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Додано: Суб 03 жов, 2020 03:02
[/quote]
Ты полегче на поворотах. На себя в зеркало посмотри. Хамло неотесанное.
Наблюдала всё верно пишет. Если тебе его писанина не понятна, то это не его вина, а проблема твоего, вместе с Ричи, головного мозга...
Я на его советах, а не на твоих, уже заработал неплохих денег,
Так что пиз***ь ты, а не он.
Я бы на его месте вообще это ветку похерил, и писал бы где-то на фейсбуке.
Тут публика неблагодарная
[/quote]
Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!
При чем здесь зеркало, повороты???
Извинюсь и перед Вами...
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VitaliyN
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:02
VitaliyN написав:
Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!
При чем здесь зеркало, повороты???
Извинюсь и перед Вами...
На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.
Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.
Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.
Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.
И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.
Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.
Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.
Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.
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RTC12
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:47
RTC12 написав: VitaliyN написав:
Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!
При чем здесь зеркало, повороты???
Извинюсь и перед Вами...
На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.
Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.
Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.
Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.
И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.
Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.
Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.
Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.
Не поймёт...
В приличное общество таких не пускают; на улице бьют, и часто ногами. Зато тут он может говорить что угодно и гадить как угодно, и ничего ему за это не будет.
И ещё - эта особь уже мычала, что ветка эта мерде и он с неё уходит. Увы, очередное пи...абольство.
Не думаю, что кто-либо из читателей ветки может поднять за него вверх палец.
Ладно, забыли. Жаль только нервы и время Наб-ного, которые он тратит на этого мизера.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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