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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2205220622072208 Додано: Суб 03 жов, 2020 02:25 swan forever

Ну господа адвокаты, запомните. Я говрю правду, и ничкего кроме правды! Не треплюсь!

Ни я начал кипишь,Наблюдательный мне расказывает что можно,а что нельзя...

До этого Ричи тоже указывал на какие-то рамки...

Я описал в красках,как я вижу, то что происходит на ветке... "Его Величество пи**" -где тут хамство??? Кого обидел прошу прощения, у меня нет короны... Я тут недавно, хочу понять почему только золото???

перебрал кучу вариантов- нет,не то!!! Не о том все...

Когда писал про фонду- так ллюди просили,что ни так ... по вашему мнению??? И там правда.

Всего лишь на всего... VitaliyN Повідомлень: 196 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 03:02

Ты полегче на поворотах. На себя в зеркало посмотри. Хамло неотесанное.

Наблюдала всё верно пишет. Если тебе его писанина не понятна, то это не его вина, а проблема твоего, вместе с Ричи, головного мозга...

Я на его советах, а не на твоих, уже заработал неплохих денег,

Так что пиз***ь ты, а не он.

Я бы на его месте вообще это ветку похерил, и писал бы где-то на фейсбуке.

Тут публика неблагодарная [/quote]

Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!

При чем здесь зеркало, повороты???

Извинюсь и перед Вами... [/quote]Ты полегче на поворотах. На себя в зеркало посмотри. Хамло неотесанное.Наблюдала всё верно пишет. Если тебе его писанина не понятна, то это не его вина, а проблема твоего, вместе с Ричи, головного мозга...Я на его советах, а не на твоих, уже заработал неплохих денег,Так что пиз***ь ты, а не он.Я бы на его месте вообще это ветку похерил, и писал бы где-то на фейсбуке.Тут публика неблагодарная[/quote]Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!При чем здесь зеркало, повороты???Извинюсь и перед Вами... VitaliyN Повідомлень: 196 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 15:02 VitaliyN написав: Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!

При чем здесь зеркало, повороты???

Извинюсь и перед Вами... Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!При чем здесь зеркало, повороты???Извинюсь и перед Вами...

На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.

Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.

Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.

Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.

И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.

Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.

Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.



Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор. На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор. RTC12 Повідомлень: 53 З нами з: 09.05.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 17:47 RTC12 написав: VitaliyN написав: Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!

При чем здесь зеркало, повороты???

Извинюсь и перед Вами... Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух!При чем здесь зеркало, повороты???Извинюсь и перед Вами...

На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.

Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.

Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.

Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.

И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.

Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.

Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.



Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор. На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900.Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать.Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото.Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать.И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать.Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь.Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.



Не поймёт...

В приличное общество таких не пускают; на улице бьют, и часто ногами. Зато тут он может говорить что угодно и гадить как угодно, и ничего ему за это не будет.

И ещё - эта особь уже мычала, что ветка эта мерде и он с неё уходит. Увы, очередное пи...абольство.

Не думаю, что кто-либо из читателей ветки может поднять за него вверх палец.

Ладно, забыли. Жаль только нервы и время Наб-ного, которые он тратит на этого мизера. Не поймёт...В приличное общество таких не пускают; на улице бьют, и часто ногами. Зато тут он может говорить что угодно и гадить как угодно, и ничего ему за это не будет.И ещё - эта особь уже мычала, что ветка эта мерде и он с неё уходит. Увы, очередное пи...абольство.Не думаю, что кто-либо из читателей ветки может поднять за него вверх палец.Ладно, забыли. Жаль только нервы и время Наб-ного, которые он тратит на этого мизера. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 886 З нами з: 27.05.15 Подякував: 151 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 жов, 2020 18:42

А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.

https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation

И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.

https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187

И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты. Зас..али ветку. Боюсь, с такими темпами тут скоро не будет ни наблюдательного, ни других адекватных форумчан.А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты. hxbbgaf Повідомлень: 21811 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 05:43 hxbbgaf написав: А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.

https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation

И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.

https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187

И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты. А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты.

Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.

Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то... Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то... Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 886 З нами з: 27.05.15 Подякував: 151 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 09:26 hxbbgaf написав: Зас..али ветку. Боюсь, с такими темпами тут скоро не будет ни наблюдательного, ни других адекватных форумчан.

А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.

https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation

И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.

https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187

И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты. Зас..али ветку. Боюсь, с такими темпами тут скоро не будет ни наблюдательного, ни других адекватных форумчан.А тем временем появилось интересное чтиво на выходные.И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный.И тут вопрос, а не выйдет ли так, что, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок,

Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..



зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі. Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі. change_pm Повідомлень: 2398 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 14:56 swan forever написав: Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.

Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то... Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то...

Уже приняли? Вроде ж был пока только законопроект.

Свежие цифры? Уже приняли? Вроде ж был пока только законопроект.Свежие цифры? hxbbgaf Повідомлень: 21811 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 14:58 change_pm написав: Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..

зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі. Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.

Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение. Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение. hxbbgaf Повідомлень: 21811 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:46 hxbbgaf написав: change_pm написав: Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..

зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі. Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.

Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение. Та да,. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.

Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи. Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи. change_pm Повідомлень: 2398 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2205220622072208 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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