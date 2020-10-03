swan forever Ну господа адвокаты, запомните. Я говрю правду, и ничкего кроме правды! Не треплюсь! Ни я начал кипишь,Наблюдательный мне расказывает что можно,а что нельзя... До этого Ричи тоже указывал на какие-то рамки... Я описал в красках,как я вижу, то что происходит на ветке... "Его Величество пи**" -где тут хамство??? Кого обидел прошу прощения, у меня нет короны... Я тут недавно, хочу понять почему только золото??? перебрал кучу вариантов- нет,не то!!! Не о том все... Когда писал про фонду- так ллюди просили,что ни так ... по вашему мнению??? И там правда. Всего лишь на всего...
[/quote] Ты полегче на поворотах. На себя в зеркало посмотри. Хамло неотесанное. Наблюдала всё верно пишет. Если тебе его писанина не понятна, то это не его вина, а проблема твоего, вместе с Ричи, головного мозга... Я на его советах, а не на твоих, уже заработал неплохих денег, Так что пиз***ь ты, а не он. Я бы на его месте вообще это ветку похерил, и писал бы где-то на фейсбуке. Тут публика неблагодарная [/quote] Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух! При чем здесь зеркало, повороты??? Извинюсь и перед Вами...
VitaliyN написав:Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух! При чем здесь зеркало, повороты??? Извинюсь и перед Вами...
На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900. Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать. Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото. Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать. И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать. Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь. Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.
Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.
VitaliyN написав:Хотел написать " ну если своего ума нет, зарабатывайте на советах Наблюдалы", считай не написал... Мысли в слух! При чем здесь зеркало, повороты??? Извинюсь и перед Вами...
На кой *** мне твои извинения? Я эту ветку читаю почти с её основания. И помню как наблюдала воевал тут с Кузером, доказывая тому что золото пойдёт в рост благодаря КУЕ от ФРС-ников. И они догнали тогда цену до 1900. Затем, когда заливка бабок закончилась, он писал, вроде как из Англии, что золото нужно продавать. Так как экономика США начала идти на подъем и ставки ФРС должны пойти в рост. И спорил тогда об этом с Ульманисом, Глебом и с другими, которые в это не верили и молились на золото. Я это хорошо помню, так как сам тогда продавал. И золото в итоге очень прилично упало, аж до 1200(могу немного ошибиться). А когда год назад ФРС-ки начали разворачивать ставку на понижение, то он написал что тренд развернулся и золото снова пора покупать. И сейчас опять имеем 1900. Стратегически он, за это время, нигде не ошибся, так как чел. реально в теме, а я на этих колебаниям смог неплохо заработать. Я тут не адвокат, но не тебе его критиковать. Ты со своими курями появился тут недавно, и уже успел вокруг наплевать. Так что повытирай за собой, и иди ка ты лучше на форум акционеров-курятникоё, или чем ты там торгуешь. Толку от тебя тут никакого. Одни сопли, срач, ну и что золото это говн... в принцыпе.
Чтобы не читать твои очередные бредни, поставлю я тебя в игнор.
Не поймёт... В приличное общество таких не пускают; на улице бьют, и часто ногами. Зато тут он может говорить что угодно и гадить как угодно, и ничего ему за это не будет. И ещё - эта особь уже мычала, что ветка эта мерде и он с неё уходит. Увы, очередное пи...абольство. Не думаю, что кто-либо из читателей ветки может поднять за него вверх палец. Ладно, забыли. Жаль только нервы и время Наб-ного, которые он тратит на этого мизера.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Зас..али ветку. Боюсь, с такими темпами тут скоро не будет ни наблюдательного, ни других адекватных форумчан. А тем временем появилось интересное чтиво на выходные. https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный. https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187 И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты.
hxbbgaf написав:А тем временем появилось интересное чтиво на выходные. https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный. https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187 И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты.
Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк. Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
hxbbgaf написав:Зас..али ветку. Боюсь, с такими темпами тут скоро не будет ни наблюдательного, ни других адекватных форумчан. А тем временем появилось интересное чтиво на выходные. https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation И Лагард подозрительно всех успокаивает, что наряду с цифровым евро будет ходить и обычный. https://www.dw.com/ru/cifrovoj-evro/a-55142187 И тут вопрос, а не выйдет ли так, что фиатного евро (да и доллара и всего остального, чего греха таить) напечатают целую тучу, а с цифровым будут проводить более разумную количественную политику, и цены разойдутся, а тогда скажут, ничего не можем поделать, увы и ах, его величество рынок, фиатные деньги никому не нужен, кто не спрятался, мы не виноваты.
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.