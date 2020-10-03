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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:01
change_pm написав: hxbbgaf написав: change_pm написав:
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги
. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.
Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи.
А недвига - довольно рисковый актив, тем более сейчас. Все яйца в ней держать нельзя.
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