Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:26
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
change_pm
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:56
swan forever написав:
Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.
Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то...
Уже приняли? Вроде ж был пока только законопроект.
Свежие цифры?
hxbbgaf
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:58
change_pm написав:
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.
hxbbgaf
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:46
hxbbgaf написав: change_pm написав:
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
Та да,
но фиатные деньги - это не ваши деньги
. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.
Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи.
change_pm
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:01
change_pm написав: hxbbgaf написав: change_pm написав:
Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
Та да,
но фиатные деньги - это не ваши деньги
. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.
Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи.
А недвига - довольно рисковый актив, тем более сейчас. Все яйца в ней держать нельзя.
hxbbgaf
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:03
hxbbgaf написав:
А недвига - довольно рисковый актив, тем более сейчас. Все яйца в ней держать нельзя.
Так у чому ж тоді тримати всі яйки?
ПО темі гілки ... інфо не перевірена, але спробую повірити.
Об"єм торгівлі золотом в день:
Шанхай - 15-20 млрд
Лондон - 75-80 мрлд
Чікагоу - 115-120 мрлд
Питання, хто може найбільше маніпулювати ціною золота з цього списку і чи роблять вони це?
Відповідь ніби на поверхні, але можуть звинуватити в теорії заговора
change_pm
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:19
Я б лучше поставил вопрос иначе, где больше всего печатается денег. И что начнут делать владельцы этих денег, когда до них начнет это доходить.
hxbbgaf
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:56
Наблюдательного выжили. Сейчас не время разоблачителей, выборы скоро, время, когда продукты печатных станков должны казаться спасением, а не туалетной бумагой, а правительства и центробанки - спасителями, а не попками и какашками. Время финального загона в бакс перед большим кидком. Читайте твиты трампона, он вам даст идеи, как прос..ать все.
hxbbgaf
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:28
hxbbgaf написав:
Время финального загона в бакс перед большим кидком.
Life is good.
vladus17
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