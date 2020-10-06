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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2206220722082209>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:26

Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..

зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:56

  swan forever написав:Ну так и в штатах с НГ обязательно каждому цифровой кошелёк.
Тут раньше вывешивали ссылки по мировой добыче золота, не сохранилось? Мои слетели куда-то...

Уже приняли? Вроде ж был пока только законопроект.
Свежие цифры?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:58

  change_pm написав:Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.

Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:46

  hxbbgaf написав:
  change_pm написав:Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.

Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.

Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:01

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:
  change_pm написав:Тут імхо головне, що ці грощі у вас були... Тоді і голова болить, що робити..
зі. Однозначно, шось таке і буде. Строки і як це буде виглядати поки не зрозумілі.

Та да, но фиатные деньги - это не ваши деньги. Это только вы думаете, что они ваши, а у правительство и центробанков, которые их печатают, другое мнение.

Тому я в кеші довго не перебуваю. Нерухомість і інші активи.

А недвига - довольно рисковый актив, тем более сейчас. Все яйца в ней держать нельзя.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:03

  hxbbgaf написав:А недвига - довольно рисковый актив, тем более сейчас. Все яйца в ней держать нельзя.

Так у чому ж тоді тримати всі яйки?

ПО темі гілки ... інфо не перевірена, але спробую повірити.

Об"єм торгівлі золотом в день:
Шанхай - 15-20 млрд
Лондон - 75-80 мрлд
Чікагоу - 115-120 мрлд

Питання, хто може найбільше маніпулювати ціною золота з цього списку і чи роблять вони це?

Відповідь ніби на поверхні, але можуть звинуватити в теорії заговора :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:19

Я б лучше поставил вопрос иначе, где больше всего печатается денег. И что начнут делать владельцы этих денег, когда до них начнет это доходить.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:56

Наблюдательного выжили. Сейчас не время разоблачителей, выборы скоро, время, когда продукты печатных станков должны казаться спасением, а не туалетной бумагой, а правительства и центробанки - спасителями, а не попками и какашками. Время финального загона в бакс перед большим кидком. Читайте твиты трампона, он вам даст идеи, как прос..ать все.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:28

  hxbbgaf написав: Время финального загона в бакс перед большим кидком.

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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:54

Всегда перед выборами пытаются поднять бакс из могилы, потом он падает.
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  #<1 ... 2206220722082209>
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