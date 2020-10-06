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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:01
Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.
Life is good.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:22
А смысл? Все равно же в итоге одобрят. Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!
Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:05
успел хоть кто то купить по 2000?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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