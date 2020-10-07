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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:01
Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.
Life is good.
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vladus17
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:22
vladus17 написав:
Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.
А смысл? Все равно же в итоге одобрят. Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!
Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:05
успел хоть кто то купить по 2000?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:25
odessit2007 написав:
успел хоть кто то купить по 2000?
Я думаю, до конца года увидим и 2200.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:53
The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
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Додано: Чет 08 жов, 2020 00:51
Коцабы сегодня в ударе. Приводят слова какого-то американского журналиста.
США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Об этом сообщает "Рамблер".
Кто хочет, может полностью найти статью. Вобщем-то, похоже на бред, но вирус тоже год назад показался бы бредом. И вот еще интересное мнение:
Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро.
«Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.
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