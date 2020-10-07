vladus17 написав:Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.
А смысл? Все равно же в итоге одобрят. Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться! Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
Коцабы сегодня в ударе. Приводят слова какого-то американского журналиста.
США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Об этом сообщает "Рамблер".
Кто хочет, может полностью найти статью. Вобщем-то, похоже на бред, но вирус тоже год назад показался бы бредом. И вот еще интересное мнение:
Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро. «Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.
The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд. Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).
Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.