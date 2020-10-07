Додано: Сер 07 жов, 2020 12:22

vladus17 написав: Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет. Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.

А смысл? Все равно же в итоге одобрят. Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.