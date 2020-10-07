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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2207220822092210>
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:01

Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:22

  vladus17 написав:Пока не одобрят Стимюлюс акт ака Хероус Акт на 2.2 трюля никуда расти не будет. А скорее всего даже упадет.

А смысл? Все равно же в итоге одобрят. Я думаю, к тому же, главной целью трамповского твита было не дать золоту пробить верхнюю границу нисходящего канала последних 2 месяцев и оттянуть это событие. Оно как раз перед этим к ней подошло. Еще и во время длинных китайских выходных - очень удобный момент. Большие дяди не успели откупиться!
Думающие люди, конечно, понимают, что все эти свечи и каналы - это псевдотеория и чепуха, но для развода замороченных трейдунов, которые целыми днями сидят и играют, уставившись в свои гаджеты, самое то.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:05

успел хоть кто то купить по 2000? 8)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:25

  odessit2007 написав:успел хоть кто то купить по 2000? 8)

Я думаю, до конца года увидим и 2200.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:53

The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:51

Коцабы сегодня в ударе. Приводят слова какого-то американского журналиста.
США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Об этом сообщает "Рамблер".

Кто хочет, может полностью найти статью. Вобщем-то, похоже на бред, но вирус тоже год назад показался бы бредом. И вот еще интересное мнение:
Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро.
«Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:49

  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:успел хоть кто то купить по 2000? 8)

Я думаю, до конца года увидим и 2200.

Если баксу крах и счет идет уже на дни, то какие 2200 до конца года? И 100500 мало будет при таком сценарии.

Но опять такиже, If (Если)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:55

  hxbbgaf написав:
The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus

Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд.
Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).

Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.

#наблюдательныйвернись
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:00

  odessit2007 написав:успел хоть кто то купить по 2000? 8)

Народ нагреб хорошенько по 2000+ в Августе. Вот как раз об этом статья:

Центр банки разпродают свое золото. Пиком продаж был Август 2020го.
Central banks are selling gold in August as the world’s economic...
https://alkhaleejtoday.co/business/5069 ... nomic.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:08

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:успел хоть кто то купить по 2000? 8)

Я думаю, до конца года увидим и 2200.

Если баксу крах и счет идет уже на дни, то какие 2200 до конца года? И 100500 мало будет при таком сценарии.

Но опять такиже, If (Если)

Если крах, то да, а при ожидаемом раскладе 2150-2200.
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