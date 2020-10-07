vladus17 написав:
Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд.
Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).
Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.
#наблюдательныйвернись
Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода.
Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной.