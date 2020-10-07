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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2207220822092210
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:10

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus

Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд.
Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).

Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.

#наблюдательныйвернись

Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода.
Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной.
https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2207220822092210
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