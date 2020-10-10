The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд. Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).
Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.
#наблюдательныйвернись
Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода. Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной. https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/
vladus17 написав:Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим.
Там каждый день новости, Пелоси уже против, якобы хочет, чтоб напечатали и раздали еще больше долларов - не 1.8 трюлика, а уже 2.2, но это ведет к затягиванию. Похоже, это не только предвыборные игры, но и целью стоит оттянуть пробой золотом и серебром верхней границы нисходящего канала последних 2 месяцев. 2-й раз за неделю заявления о срыве сделки - первый раз от Трампа, 2-й - от Пелоси, и обое в момент, когда золото подходит к этой границе, а вчера вечером еще и серебро подошло. Будут создавать мнимый коридор для тех, кто в него верит, так надеются сдерживать цену до выборов, ведь золото и серебро - серьезная альтернатива доллару, от которого в качестве накопления все больше людей отказывается из-за постоянного обесценивания своих сбережений, и не факт, что удастся удержать цену, когда на рынке китайцы (в начале недели, когда трампон делал свои противоречащие друг другу твиты, у китайцев были длинные выходные). ИМХО это больше должно влиять на выросший в десятки раз фондовый пузырь, а для золота, наоборот, позитив, если экономика рухнет. Потом придется печатать еще гораздо больше. Когда посыпятся банки, то речь уже будет о десятках трюликов, а если при таком уровне долга пошатнутся трежеря, то долларом можно будет обклеивать туалеты. Да и нищающее население без шаровых бабок может набузить ого-го. Плюс еще и трамп может набузить после выборов. Идеальный шторм!