#<1 ... 2207220822092210 Додано: Чет 08 жов, 2020 14:10 vladus17 написав: hxbbgaf написав: The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus

Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд.

Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).



Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.



Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода.

Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной.

https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/ Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода.Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной. hxbbgaf Повідомлень: 21840 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 17:08 Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1651 З нами з: 21.03.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 21:59 vladus17 написав: Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим. Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим.

Там каждый день новости, Пелоси уже против, якобы хочет, чтоб напечатали и раздали еще больше долларов - не 1.8 трюлика, а уже 2.2, но это ведет к затягиванию. Похоже, это не только предвыборные игры, но и целью стоит оттянуть пробой золотом и серебром верхней границы нисходящего канала последних 2 месяцев. 2-й раз за неделю заявления о срыве сделки - первый раз от Трампа, 2-й - от Пелоси, и обое в момент, когда золото подходит к этой границе, а вчера вечером еще и серебро подошло. Будут создавать мнимый коридор для тех, кто в него верит, так надеются сдерживать цену до выборов, ведь золото и серебро - серьезная альтернатива доллару, от которого в качестве накопления все больше людей отказывается из-за постоянного обесценивания своих сбережений, и не факт, что удастся удержать цену, когда на рынке китайцы (в начале недели, когда трампон делал свои противоречащие друг другу твиты, у китайцев были длинные выходные). ИМХО это больше должно влиять на выросший в десятки раз фондовый пузырь, а для золота, наоборот, позитив, если экономика рухнет. Потом придется печатать еще гораздо больше. Когда посыпятся банки, то речь уже будет о десятках трюликов, а если при таком уровне долга пошатнутся трежеря, то долларом можно будет обклеивать туалеты. Да и нищающее население без шаровых бабок может набузить ого-го. Плюс еще и трамп может набузить после выборов. Идеальный шторм! Там каждый день новости, Пелоси уже против, якобы хочет, чтоб напечатали и раздали еще больше долларов - не 1.8 трюлика, а уже 2.2, но это ведет к затягиванию. Похоже, это не только предвыборные игры, но и целью стоит оттянуть пробой золотом и серебром верхней границы нисходящего канала последних 2 месяцев. 2-й раз за неделю заявления о срыве сделки - первый раз от Трампа, 2-й - от Пелоси, и обое в момент, когда золото подходит к этой границе, а вчера вечером еще и серебро подошло. Будут создавать мнимый коридор для тех, кто в него верит, так надеются сдерживать цену до выборов, ведь золото и серебро - серьезная альтернатива доллару, от которого в качестве накопления все больше людей отказывается из-за постоянного обесценивания своих сбережений, и не факт, что удастся удержать цену, когда на рынке китайцы (в начале недели, когда трампон делал свои противоречащие друг другу твиты, у китайцев были длинные выходные). ИМХО это больше должно влиять на выросший в десятки раз фондовый пузырь, а для золота, наоборот, позитив, если экономика рухнет. Потом придется печатать еще гораздо больше. Когда посыпятся банки, то речь уже будет о десятках трюликов, а если при таком уровне долга пошатнутся трежеря, то долларом можно будет обклеивать туалеты. Да и нищающее население без шаровых бабок может набузить ого-го. Плюс еще и трамп может набузить после выборов. Идеальный шторм! hxbbgaf Повідомлень: 21840 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 10:16 Во второй половине августа, когда приостановился рост золота, тут многие делали прогноз цены на дальнейшее. Делал и я, надеясь, что в конце сентября-начале октября золото приспустится до 1600-1700 перед дальнейшим рывком.

Во второй половине августа, когда приостановился рост золота, тут многие делали прогноз цены на дальнейшее. Делал и я, надеясь, что в конце сентября-начале октября золото приспустится до 1600-1700 перед дальнейшим рывком.

Признаю свою ошибку - это была пауза. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 893 З нами з: 27.05.15 Подякував: 151 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 22:10 Чего только не придумают, чтоб не пустить золото выше границы канала - уже какие-то компании призывают МВФ продавать золото. Которого у него нету. Они его попродавали, 3 раза продавали и 3 раза перед большим взлетом цены. Стоит задуматься. 1-й раз в конце 1999-го на минимуме цены (продавать тогда, вообще, клиника), 2-й раз в декабре 2009-го и 3-й - в 2010-м. Перед ростом цены почти вдвое. hxbbgaf Повідомлень: 21840 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 22:38 Опять подарок китайцам. Беспричинное сбивание цены, классический пример манипуляции сегодня. hxbbgaf Повідомлень: 21840 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

