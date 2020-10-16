The president first ordered administration officials to stop bipartisan coronavirus relief talks but hours later said he still supported relief items such as stimulus
Там прикол в том что Трамп не против раздать по 1200уе изберателям но на другие условия в этом стимулюсе не готов. Например частично простить долги студентам , помощь авиакомпаниям и тд. Но опять такиже хоть по 1200уе он КАК БЫ не против раздать- Я считаю это таким политическим маневром, что он пообещает изберателам но на самом деле не исполнит (дело не пройдет в конгрессе,а потом скажет типа увы я старался).
Без этого стимюлюса золото не продержиться и будет падать в район 1600-1700. Мое ИМХО конечно.
#наблюдательныйвернись
Меньше чем было до первого стимулюса? Оно в конце февраля уже 1700 было. Нет логики. За это время денежная масса в США выросла почти на треть! За какие-то полгода. Вот уже статья, как плохо без стимулюсов, никуда они не денутся, эта музыка будет вечной. https://www.washingtonpost.com/business ... -stimulus/
vladus17 написав:Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим.
Там каждый день новости, Пелоси уже против, якобы хочет, чтоб напечатали и раздали еще больше долларов - не 1.8 трюлика, а уже 2.2, но это ведет к затягиванию. Похоже, это не только предвыборные игры, но и целью стоит оттянуть пробой золотом и серебром верхней границы нисходящего канала последних 2 месяцев. 2-й раз за неделю заявления о срыве сделки - первый раз от Трампа, 2-й - от Пелоси, и обое в момент, когда золото подходит к этой границе, а вчера вечером еще и серебро подошло. Будут создавать мнимый коридор для тех, кто в него верит, так надеются сдерживать цену до выборов, ведь золото и серебро - серьезная альтернатива доллару, от которого в качестве накопления все больше людей отказывается из-за постоянного обесценивания своих сбережений, и не факт, что удастся удержать цену, когда на рынке китайцы (в начале недели, когда трампон делал свои противоречащие друг другу твиты, у китайцев были длинные выходные). ИМХО это больше должно влиять на выросший в десятки раз фондовый пузырь, а для золота, наоборот, позитив, если экономика рухнет. Потом придется печатать еще гораздо больше. Когда посыпятся банки, то речь уже будет о десятках трюликов, а если при таком уровне долга пошатнутся трежеря, то долларом можно будет обклеивать туалеты. Да и нищающее население без шаровых бабок может набузить ого-го. Плюс еще и трамп может набузить после выборов. Идеальный шторм!
Во второй половине августа, когда приостановился рост золота, тут многие делали прогноз цены на дальнейшее. Делал и я, надеясь, что в конце сентября-начале октября золото приспустится до 1600-1700 перед дальнейшим рывком. Признаю свою ошибку - это была пауза.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Чего только не придумают, чтоб не пустить золото выше границы канала - уже какие-то компании призывают МВФ продавать золото. Которого у него нету. Они его попродавали, 3 раза продавали и 3 раза перед большим взлетом цены. Стоит задуматься. 1-й раз в конце 1999-го на минимуме цены (продавать тогда, вообще, клиника), 2-й раз в декабре 2009-го и 3-й - в 2010-м. Перед ростом цены почти вдвое.
Ожидаю крах фондового рынка в ноябре, когда трампон будет или хромой уткой и начнет бузить, или, по крайней мере, ему уже не надо будет держать всеми силами этот переоцененный в разы и десятки раз мегапузырь, он, наверняка, сольет все свои вложения в него до выборов.Деньги при этом печатать все равно придется, потому что безработные негры сотрут в порошок, а жизнь всем дорога. Плюс бабки, которые успеют высвободиться от слива фонды. Плюс рефинансировать гигантский долг и покрывать торговый и рекордный бюджетный дефицит, да и экономика, уже становится понятно, что перестала восстанавливаться. Долларовый потоп удвоится и утроится и золото улетит минимум на несколько десятков процентов, а то и в разы.
Как происходят манипуляции. Главная новость - фонда сегодня выросла из-за роста потребительских настроений. Но слона-то и не заметили! Промышленное производство, г/г -7.3% ожидалось 7% Промышленное производство, м/м -0.6% ожидалось 0.5% Использование мощностей 71.5% ожидалось 71.9% Все тоже сегодняшняя статистика.