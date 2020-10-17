Додано: Суб 10 жов, 2020 21:59

vladus17 написав: Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим. Трамп пообещал стимулус! Золото вверх пошло. Думаю блефует. Выборы ведь скоро. Ну посмотрим.

Там каждый день новости, Пелоси уже против, якобы хочет, чтоб напечатали и раздали еще больше долларов - не 1.8 трюлика, а уже 2.2, но это ведет к затягиванию. Похоже, это не только предвыборные игры, но и целью стоит оттянуть пробой золотом и серебром верхней границы нисходящего канала последних 2 месяцев. 2-й раз за неделю заявления о срыве сделки - первый раз от Трампа, 2-й - от Пелоси, и обое в момент, когда золото подходит к этой границе, а вчера вечером еще и серебро подошло. Будут создавать мнимый коридор для тех, кто в него верит, так надеются сдерживать цену до выборов, ведь золото и серебро - серьезная альтернатива доллару, от которого в качестве накопления все больше людей отказывается из-за постоянного обесценивания своих сбережений, и не факт, что удастся удержать цену, когда на рынке китайцы (в начале недели, когда трампон делал свои противоречащие друг другу твиты, у китайцев были длинные выходные). ИМХО это больше должно влиять на выросший в десятки раз фондовый пузырь, а для золота, наоборот, позитив, если экономика рухнет. Потом придется печатать еще гораздо больше. Когда посыпятся банки, то речь уже будет о десятках трюликов, а если при таком уровне долга пошатнутся трежеря, то долларом можно будет обклеивать туалеты. Да и нищающее население без шаровых бабок может набузить ого-го. Плюс еще и трамп может набузить после выборов. Идеальный шторм!