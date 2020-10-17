swan forever написав:Richi написав:
Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании.
А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото ПА ДВЕ уже и жаба давит.
Можно было и до июня. Да и сейчас, наверняка, не поздно еще. Вот это самое распостраненная ошибка - по совковой привычке все считать в бумажных деньгах и не смотреть даже на летящую вверх денежную массу, гос. долги, балансы бюджета и внешней торговли и на крах экономики. При этом FAANG и весь насдак растут в десятки раз и в разы и никого не душит жаба их покупать. А вот там уже реальные пузыри! И так раздуть их можно было только бешеным печатным станком, столько денег просто не было в природе. То же и с американским долгом - чтоб его рефинансировать, тоже столько денег просто нет в природе. А биток? Это, вообще, пустое место, которое подорожало в тысячи раз!