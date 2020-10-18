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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46
swan forever написав: Richi написав: hxbbgaf написав:
Опять подарок китайцам. Беспричинное сбивание цены, классический пример манипуляции сегодня.
Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании.
А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото ПА ДВЕ уже и жаба давит
.
Можно было и до июня. Да и сейчас, наверняка, не поздно еще. Вот это самое распостраненная ошибка - по совковой привычке все считать в бумажных деньгах и не смотреть даже на летящую вверх денежную массу, гос. долги, балансы бюджета и внешней торговли и на крах экономики. При этом FAANG и весь насдак растут в десятки раз и в разы и никого не душит жаба их покупать. А вот там уже реальные пузыри! И так раздуть их можно было только бешеным печатным станком, столько денег просто не было в природе. То же и с американским долгом - чтоб его рефинансировать, тоже столько денег просто нет в природе. А биток? Это, вообще, пустое место, которое подорожало в тысячи раз!
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:24
hxbbgaf
ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:45
swan forever написав:hxbbgaf
ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))
Новые актуальные цифры было бы интересно посмотреть. Я как-то искал за прошлые 2 года, и то на разных сайтах цифры отличаются, и плюнул, вероятно, оно все кем-то проплачено и не отражает действительность.
Но по-любому от добытых почти 200 тыс. тонн ежегодный прирост от добычи около 3000 тонн. Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 08:39
hxbbgaf написав:
Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
так и золото выросло так же
только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть и ждать еще 10 лет)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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