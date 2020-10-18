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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46

  swan forever написав:
  Richi написав:
  hxbbgaf написав:Опять подарок китайцам. Беспричинное сбивание цены, классический пример манипуляции сегодня.

Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании.

А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото ПА ДВЕ уже и жаба давит.

Можно было и до июня. Да и сейчас, наверняка, не поздно еще. Вот это самое распостраненная ошибка - по совковой привычке все считать в бумажных деньгах и не смотреть даже на летящую вверх денежную массу, гос. долги, балансы бюджета и внешней торговли и на крах экономики. При этом FAANG и весь насдак растут в десятки раз и в разы и никого не душит жаба их покупать. А вот там уже реальные пузыри! И так раздуть их можно было только бешеным печатным станком, столько денег просто не было в природе. То же и с американским долгом - чтоб его рефинансировать, тоже столько денег просто нет в природе. А биток? Это, вообще, пустое место, которое подорожало в тысячи раз!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:24

hxbbgaf
ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:45

  swan forever написав:hxbbgaf
ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))

Новые актуальные цифры было бы интересно посмотреть. Я как-то искал за прошлые 2 года, и то на разных сайтах цифры отличаются, и плюнул, вероятно, оно все кем-то проплачено и не отражает действительность.
Но по-любому от добытых почти 200 тыс. тонн ежегодный прирост от добычи около 3000 тонн. Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:39

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

так и золото выросло так же
только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть и ждать еще 10 лет)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:21

  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

так и золото выросло так же
только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть и ждать еще 10 лет)

Ну, не также. В конце февраля перед началом ковида в США золото было почти 1700. Где вы видите 30%? И чего ему падать? Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:02

  hxbbgaf написав: Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.

Пожалуй, демократы все-таки додавят Трампа. Он уже не артачится и вчера заявил в Милуоки: «Если вы скажете 1.8 трлн, если вы скажете 2 триллиона, если вы скажете 2.2 трлн., то я готов пойти выше этого. Я решу эту проблему за две минуты».
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
Н.Пелоси назвала конец вторника крайним сроком для принятия решения
Белым домом по финансовому стимулированию.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:06

  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть

Или наоборот :) Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:09

  swan forever написав:hxbbgaf
ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))

https://www.gold.org/goldhub/data/histo ... production
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:08

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав: Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.

Пожалуй, демократы все-таки додавят Трампа. Он уже не артачится и вчера заявил в Милуоки: «Если вы скажете 1.8 трлн, если вы скажете 2 триллиона, если вы скажете 2.2 трлн., то я готов пойти выше этого. Я решу эту проблему за две минуты».
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
Н.Пелоси назвала конец вторника крайним сроком для принятия решения
Белым домом по финансовому стимулированию.

Там сейчас такие игры, что трудно что-то угадать. Если риск гиперка, могут опять зарубать стимулы до выборов, чтоб не дать золоту вырасти, а фонду в это время втихаря выкупать с печатного станка. Но это рисование не может происходить вечно, после выборов эта система рухнет как карточный домик.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2208220922102211
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