Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании.
А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото ПА ДВЕ уже и жаба давит.
Можно было и до июня. Да и сейчас, наверняка, не поздно еще. Вот это самое распостраненная ошибка - по совковой привычке все считать в бумажных деньгах и не смотреть даже на летящую вверх денежную массу, гос. долги, балансы бюджета и внешней торговли и на крах экономики. При этом FAANG и весь насдак растут в десятки раз и в разы и никого не душит жаба их покупать. А вот там уже реальные пузыри! И так раздуть их можно было только бешеным печатным станком, столько денег просто не было в природе. То же и с американским долгом - чтоб его рефинансировать, тоже столько денег просто нет в природе. А биток? Это, вообще, пустое место, которое подорожало в тысячи раз!
swan forever написав:hxbbgaf ссылок на мировую добычу не сохранились в загашнике? не серебра, естественно)))
Новые актуальные цифры было бы интересно посмотреть. Я как-то искал за прошлые 2 года, и то на разных сайтах цифры отличаются, и плюнул, вероятно, оно все кем-то проплачено и не отражает действительность. Но по-любому от добытых почти 200 тыс. тонн ежегодный прирост от добычи около 3000 тонн. Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!
так и золото выросло так же только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть и ждать еще 10 лет)
Ну, не также. В конце февраля перед началом ковида в США золото было почти 1700. Где вы видите 30%? И чего ему падать? Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.
hxbbgaf написав: Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.
Пожалуй, демократы все-таки додавят Трампа. Он уже не артачится и вчера заявил в Милуоки: «Если вы скажете 1.8 трлн, если вы скажете 2 триллиона, если вы скажете 2.2 трлн., то я готов пойти выше этого. Я решу эту проблему за две минуты». https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z Н.Пелоси назвала конец вторника крайним сроком для принятия решения Белым домом по финансовому стимулированию.
hxbbgaf написав: Вы думаете, всю эту денежную массу стерилизуют и она обратно упадет на 30%? Увы и ах, это фантастика.
Пожалуй, демократы все-таки додавят Трампа. Он уже не артачится и вчера заявил в Милуоки: «Если вы скажете 1.8 трлн, если вы скажете 2 триллиона, если вы скажете 2.2 трлн., то я готов пойти выше этого. Я решу эту проблему за две минуты». https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z Н.Пелоси назвала конец вторника крайним сроком для принятия решения Белым домом по финансовому стимулированию.
Там сейчас такие игры, что трудно что-то угадать. Если риск гиперка, могут опять зарубать стимулы до выборов, чтоб не дать золоту вырасти, а фонду в это время втихаря выкупать с печатного станка. Но это рисование не может происходить вечно, после выборов эта система рухнет как карточный домик.
hxbbgaf написав:Там сейчас такие игры, что трудно что-то угадать. Если риск гиперка, могут опять зарубать стимулы до выборов, чтоб не дать золоту вырасти, а фонду в это время втихаря выкупать с печатного станка.
Инфляция будет потом, а выборы нужно выигрывать уже сейчас. Если республиканцы не поддержат стимулы, то Трампу удачи не видать... Так что вероятность денежной сделки довольно высока, что для золота и серебра будет гуд... Но фишка в том, что не все республиканцы уже хотят Трампа. Даже бывшие президенты-республиканцы Буши (отец и сын)отказались его поддерживать. Почти 500 высших бывших офицеров поддержали кандидатуру Байдена на пост президента США. Они считают, что Трамп не справляется со своими обязанностями. Среди подписантов — значительное число видных республиканцев. Так что да, игры там серьёзные, и Трампу отступать уже некуда...