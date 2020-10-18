Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46

swan forever написав: Richi написав: hxbbgaf написав: Опять подарок китайцам. Беспричинное сбивание цены, классический пример манипуляции сегодня. Опять подарок китайцам. Беспричинное сбивание цены, классический пример манипуляции сегодня.

Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании. Вы не задумывались, почему Вас так штырит? Вы же, как трейдер - ловите все движения вверх в низ, пытаетесь объяснить необъяснимое, то что имеет множество факторов или просто не открыто для народа ... Вы все деньги вложили в золото? Реально, без сарказма, читаю иногда Ваши посты и складывается впечатление, что у Вас нервная система на последнем издыхании.

А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото ПА ДВЕ уже и жаба давит. А я вот жалею, шо не вкладывал с той осени ВСЕ деньги в золото до февраля. Потом начал вкладывать все освобождающиеся, но можно было и раньше, так как очень инерционный бизнес с выхлопом средств и по году. Сейчас деньги есть, но вложить их толком некуда из-за этой короны. А в золото

Можно было и до июня. Да и сейчас, наверняка, не поздно еще. Вот это самое распостраненная ошибка - по совковой привычке все считать в бумажных деньгах и не смотреть даже на летящую вверх денежную массу, гос. долги, балансы бюджета и внешней торговли и на крах экономики. При этом FAANG и весь насдак растут в десятки раз и в разы и никого не душит жаба их покупать. А вот там уже реальные пузыри! И так раздуть их можно было только бешеным печатным станком, столько денег просто не было в природе. То же и с американским долгом - чтоб его рефинансировать, тоже столько денег просто нет в природе. А биток? Это, вообще, пустое место, которое подорожало в тысячи раз!