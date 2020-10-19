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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2209221022112212 Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08 Richi написав: odessit2007 написав: hxbbgaf написав: Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл! Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть

Или наоборот Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет? Или наоборотЧасто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?

ну а если нет

скакнет еще разок до 2100-2200

и уже потом вниз

вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото? ну а если нетскакнет еще разок до 2100-2200и уже потом внизвопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото? Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11236 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16 odessit2007 написав: ну а если нет

скакнет еще разок до 2100-2200

и уже потом вниз

вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото? ну а если нетскакнет еще разок до 2100-2200и уже потом внизвопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?

А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит? А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит? hxbbgaf Повідомлень: 21853 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2209221022112212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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