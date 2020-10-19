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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2209221022112212
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08

  Richi написав:
  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Вот и считайте, сколько это процентов. В то же время денежная масса в США с начала года выросла почти на треть! 30%, Карл!

только кто не успеет сейчас продать будет потом жалеть

Или наоборот :) Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?

ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16

  odessit2007 написав:ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?

А потом что стерилизуют денежную массу? Или какой-то волшебник американский долг скостит?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 01:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
tumos
 
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