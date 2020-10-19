Richi написав:
Или наоборот Часто в последнее время на ум приходит песня Слепакова: А что бл@ если нет?
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08
ну а если нет
скакнет еще разок до 2100-2200
и уже потом вниз
вопрос в другом - продаст ли кто то тут свое золото?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16
Додано: Вів 20 жов, 2020 01:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вроде бы недавно при продаже золотых слитков стоимостью свыше 5000 грн начали в банках требовать идентификацию. Может быть это и раньше было, не отслеживал.
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